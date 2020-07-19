'Efsane' marka iflas ilan etti

Motor1'in haberine göre modifiye araç jantlarının efsane markası iflas başvurusu yaptı.Haberde daha önce Alman markanın üç kez bu noktaya geldiği belirtiliyor. 2015 yılında Güney Koreli Nice Corp isimli firma tarafından çoğunluk hissesi satın alınan marka, ancak bu şekilde iflas etmekten kurtulabilmişti.





Aktarılan bilgilere göre "Almanya'dan gelen haberler, bu kez BBS için durumun oldukça ciddi olduğunu" gösteriyor. Haberde şu ifadelere yer veriliyor:





"Türkiye'de de bir dönemler sık sık duyduğumuz "konkordato" ilanı verdiği açıklanan BBS, yaşadığı krizden kurtulmanın yollarını arıyor. Motor Illustrated'dan gelen bilgilere göre marka, "alacaklarının ani şekilde ortadan kaybolması" sebebi ile bu başvuruyu yapmış.





Fakat bu durumun BBS'i nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz. Markanın NASCAR ile anlaşması hala devam ediyor. Yeni nesil modellerin jant sağlayıcısı olacak BBS, bir süre daha üretime devam edebilir. Yine de resmi açıklama gelmeden bir yorum yapmak bir hayli zor."