Efsanevi kaleciye Korona teşhisi

SAMANYOLUHABER- Yıllarca Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda kaleci olarak forma giyen Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.





Reçber'in hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.





Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İyi geceler... Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim, fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız."





"Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır." diyen Işıl Reçber, "Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok." dedi.





IŞIL REÇBER 14 GÜN KURALINA UYMADI





Reçber'in eşi Işıl Reçber, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) seyahatinden dönüp 14 güne evde kalma kuralına uymadı. Reçber'in güzellik merkezine gittiği görüldü.







Koronavirüs'e yakalanan Rüştü Reçber, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.





Reçber, eleştirilere şöyle cevap vermişti: "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz."





BARCELONA'DAN "YANINDAYIZ" MESAJI





Reçber'in formasını giydiği İspanya La Liga devi Barcelona, eski milli futbolcuya destek mesajı paylaştı: "Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız!"





Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eşinin de Koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.





Fenerbahçe'de de farklı branşlarda 7 sporcunun Koronavirüs'e yakalandığı bildirilmişti.