Merkez Bankası’nın yakında uygulamaya geçireceği FAST isimli ödeme sistemi sayesinde 7/24 EFT yapılabilecek böylece EFT ile havale arasında fark kalmayacak.





Merkez Bankası’nın geliştirdiği “Fonların Anlık ve Sürekli Transferi” (FAST) olarak adlandırılan yeni ödeme sistemi ile farklı bankalardaki hesaplar arasında saniyeler içinde para transferi yapılabilecek.





ÖDEMELER KOLAYLAŞACAK





Merkez Bankası’nın internet sitesinden yapılan açıklamada FAST uygulamasının 18 Aralık 2020 tarihinde denenmeye başlanacağı duyuruldu. MB, sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsamasını hedefliyor.





Merkez Bankası’nın yakında uygulamaya geçireceği FAST isimli ödeme sistemi sayesinde 7/24 EFT yapılabilecek böylece EFT ile havale arasında fark kalmayacak.





Merkez Bankası’nın geliştirdiği “Fonların Anlık ve Sürekli Transferi” (FAST) olarak adlandırılan yeni ödeme sistemi ile farklı bankalardaki hesaplar arasında saniyeler içinde para transferi yapılabilecek.





ÖDEMELER KOLAYLAŞACAK





Merkez Bankası’nın internet sitesinden yapılan açıklamada FAST uygulamasının 18 Aralık 2020 tarihinde denenmeye başlanacağı duyuruldu. MB, sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsamasını hedefliyor.





FAST sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlayan “Kolay Adresleme Sistemi” de kullanıma açılacak.





Şimdilik sadece İş Bankası ve Akbank’tan FAST sistemini kullanacaklarına dair açıklama geldi.