Samanyolu Haber /Politika / Eften püften aday istemiyor! /24 Eylül 2020 11:38

Eften püften aday istemiyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekim ayından itibaren il kongrelerini başlatacak. Erdoğan'ın teşkilata, "Eften püften adaylar gelmesin." talimatı verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yeni tip Koronavirüs'te çocukların "süper taşıyıcı" olmadığını gösteren bir rapor AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. 

Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile salgının yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söyledi.

MKYK üyeleri, "Salgın döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı.” teklfini sundu. 

“EFTEN PÜFTEN ADAYLAR GELMESİN”

Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, AKP’de ekim ayında başlaması planlanan il kongrelerine dair "Eften püften adaylar gelmesin." ikazında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de yeni yasama yılı için açılacak. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya başlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eften püften aday istemiyor! Sonraki Haber >>

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:19