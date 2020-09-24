Eften püften aday istemiyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yeni tip Koronavirüs'te çocukların "süper taşıyıcı" olmadığını gösteren bir rapor AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.





Kurmaylar, çalışmaya göre 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını, okulların tamamının açılması ile salgının yayılma riskinin anlatıldığı kadar yüksek olmayabileceğini söyledi.







MKYK üyeleri, "Salgın döneminde çocuklarda obezite başlangıcı da arttı. Çocuklar hem psikolojik hem beden olarak da yıpranıyor. Artık tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlamalı.” teklfini sundu.





“EFTEN PÜFTEN ADAYLAR GELMESİN”





Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, AKP’de ekim ayında başlaması planlanan il kongrelerine dair "Eften püften adaylar gelmesin." ikazında bulundu.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de yeni yasama yılı için açılacak. Meclis aç-kapa yaptıktan sonra 6 Ekim’de çalışmaya başlayacak.