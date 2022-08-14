Ege, 4,7 ile sarsıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.24’te Kuşadası Körfezi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.







Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Didim’de güçlü bir deprem sarsıntısı 15 saniye sürdü. Deprem yaklaşık M 5,8 dolayı olmuş olmalı. Deprem Pamucak körfezi kuzeyi M4,8 Tuzla Kırığı, 7,4 km odak derinliği. Kırık diri, dağa büyük depreme gebe.” ifadelerini kullandı.

