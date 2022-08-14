Samanyolu Haber /Gündem / Ege, 4,7 ile sarsıldı /14 Ağustos 2022 10:47

Ege, 4,7 ile sarsıldı

Ege'de yaşanan deprem korkuya sebep oldu. Uzmanlar ise bölgenin daha büyük depremler üretebileceği konusunda uyarıyor.

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İzmir’in Çeşme ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.24’te Kuşadası Körfezi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Didim’de güçlü bir deprem sarsıntısı 15 saniye sürdü. Deprem yaklaşık M 5,8 dolayı olmuş olmalı. Deprem Pamucak körfezi kuzeyi M4,8 Tuzla Kırığı, 7,4 km odak derinliği. Kırık diri, dağa büyük depreme gebe.” ifadelerini kullandı.
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