Ege’de can veren KHK’lı Gündüz çifti, Yunan basınının gündeminden düşmüyor

Yunanistan önemli haber, kültür ve yaşam portalı Greek City Times, Ege Denizi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken sürat teknelerinin alabora sonucu yaşamını yitiren KHK’lı Savcı İbrahim Gündüz ve katip eşi Nurdan Gündüz’ü sayfasına taşıdı.







“Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin zulmünden kaçmaya çalışan evli çift, Ege’nin buzlu sularında öldü” ifadelerini kullanan Greek City Times, “Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen 36 yaşındaki savcı İbrahim Gündüz ile hakim eşi Nurdan Gündüz’ün ölümleri, Erdoğan hükümetinin görevden alıp adalete teslim ettiği yüzlerce vatandaşa yönelik zulmü bir kez daha gündeme getirdi” diye yazdı.





Hayatını kaybeden çiftlerin, Gülen cemaati mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilerek Osmaniye Cezaevinde 15 ay hapis cezasına çarptırıldıklarını belirtilirken, haberde “Çiftler, temyiz mahkemesi sonuçlanana kadar yurt dışına çıkmamaları şartıyla kefaletle serbest bırakıldı. Tekrar cezaevine dönmek istemeyen Gündüz çifti, Yunanistan’a kaçıp siyasi sığınma talebinde bulunmaya karar verdi ancak başarılı olamadı” denildi:





‘ÇİFTİN ÖLÜMÜ, HÜKÜMETE YAKIN MEDYAYI İLGİLENDİRMEDİ’





“2 Aralık sabahı içinde bulundukları sürat teknesi, yüksek dalgalar ve kaptanın yanlış yönlendirmesi nedeniyle alabora oldu. Suda dördü erkek, biri kadın 5 yolcu bulundu. Yunan Sahil Güvenliği olaya hemen müdahale etti, ancak İbrahim ve Nurdan Gündüz ölü olarak sudan çıkarılırken, kaçakçı ve yine Yunanistan’a sığınan başka bir Türk vatandaşı Koş adasın götürüldü. Genç savcı ve eşinin ölüm haberi Türkiye’de hükümete yakın medyayı ilgilendirmedi.”





‘ÇİFTİN FOTOĞRAFI, TÜRKİYE’DE SEMBOL OLDU’





Greek City Times, trajik bir şekilde hayata veda eden çiftin, 10 Kasım’da çekildiği ve İbrahim’ Gündüz’ün sosyal medyasına yüklenen son fotoğrafı hatırlatarak, “Bir bankta kucaklaşarak kız kulesini izleyen ve belki de daha iyi bir gelecek planlayan çiftin bu fotoğrafı Türkiye’de bir sembol haline geldi” diye ekledi.





Öte yandan Greek City Times, “Erdoğan ve yandaşlarının eleştirilerine maruz kalan mizah dergisi LeMan, son sayfasını Yunanistan’da siyasi sığınma talebinde bulmak isteyen ancak yolculuk esnasında hayatını kaybeden genç çifte ayırdı” ifadeleriyle LeMan dergisinin söz konusu kapağına haberinde yer verdi.

