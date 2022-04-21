Samanyolu Haber /Gündem / Ege’de göçmenleri taşıyan bot battı /21 Nisan 2022 11:28

Ege’de göçmenleri taşıyan bot battı

Sisam Adası yakınlarında batan botta kaybolduğu belirtilen göçmenlerden 1'inin cenazesine ulaşılırken 4'ünün bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, karadan ulaşımın olmadığı noktada bir grup düzensiz göçmen yardım talebinde bulundu.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi yönlendirildi. Bölgedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin, Sisam Adası yakınlarında 36 kişiyi taşıyan botun battığını, Yunan unsurları tarafından 31 kişinin denizden alınarak 2 can salı içine konduğunu, Türk kara sularına geri itildiklerini bildirdi.

Denizde kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp göçmenlerin bulunması amacıyla Yunanistan makamları da bilgilendirildi.

Türk Sahil Güvenlik botu, göçmenlerden birinin cenazesine ulaştı.

Kayıp 4 göçmenin bulunması için çalışmaların Sahil Güvenlik'e bağlı bir helikopter, iki bot ve bir dalış timi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Göçmenlerin, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği kaydedildi.
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