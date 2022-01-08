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Ege’de hayatını kaybeden KHK’lı Nurdan Şenocak Gündüz’ün cenazesi Kos Adası’nda toprağa verildi

İltica etmek için Ege Denizi'ni sürat teknesiyle geçerken 2 Aralık Perşembe günü savcı eşi İbrahim Gündüz ile birlikte hayatını kaybeden katip Nurdan Şenocak Gündüz'ün cenazesi Kos Adası'nda toprağa verildi.

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2 Aralık 2021’de iltica etmek üzere Yunanistan’a geçmek isterken Kos (İstanköy) Adası açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden KHK’lı savcı İbrahim Gündüz (36) ve eşi KHK’lı katip Nurdan Şenocak Gündüz’ün (35) cenazeleri için karar verildi. Nurdan Şenocak Gündüz, ailesinin talebi üzerine Kos Adası’nda toprağa verildi.

Defin işlemi Kos Adası’nda Türklerin yaşadığı Platani (Germe) semtindeki tarihi Sır Molla Mehmet Efendi kabristanında gerçekleşti. Mezarlık Kos Adası’nın merkezine giden yol üzerindeki Narenciye mezarlığı ile birlikte iki kabristanından biri ve yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var.

15 Temmuz’dan sonra çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve daha sonra Osmaniye T tipi cezaevinde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz ile KHK’lı katip eşi Nurdan Şenocak Gündüz 2 Aralık 2021’de iltica etmek üzere Yunanistan’a geçmek istemişler, ancak sürat teknelerinin alabora olması sonucu Gündüz çifti boğularak hayatını kaybetmişti.

Kimlik tespiti ve otopsi sonuçlarının ardından Nurdan Gündüz’ün cenazesi bugün (8 Ocak Cumartesi günü) Yunanistan’ın Kos Adası’nda defnedildi.

KHK’lı savcı İbrahim Gündüz’ün cenazesi ile ilgili ailesi henüz bir karar vermediği öğrenildi.


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