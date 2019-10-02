Vefat edenlerden 58 yaşındaki Kevser Sezer, kızı 40 yaşındaki Meltem Zenbil ve torunu 12 yaşındaki Mustafa Said Zenbil de bulunuyor.





Tr724 Yazarı Emine Eroğlu instagram hesabından anne Kevser Sezer ile kızı Meltem Zenbil’in fotoğraflarını paylaştı. “Resimdekiler Ege’de “insanlık”la birlikte boğularak ölen Kevser Annemiz ve kızı Meltem.” diyen Eroğlu şunları ifade etti:





“Hayatını, malını, mülkünü hizmet ve insanlığın kurtuluşu adamış zamanın Meryem’leri.Kevser Anne, 2008’de, Bosna’da, şehitler mezarlığını ziyaret ederken,”Rabbim, ne olur bana Senin yolunda hicret ederken vefat edebilmeyi nasib eyle…” diye dua etmiş. Kızı ve torunu ile birlikte ruhunun ufkuna yürüdü. Rabbim şehedetlerini kabul buyursun…”





