Samanyolu Haber /Gündem / “Ege’de ‘insanlık’la birlikte boğularak ölen Kevser Annemiz ve kızı Meltem” /02 Ekim 2019 09:26

“Ege’de ‘insanlık’la birlikte boğularak ölen Kevser Annemiz ve kızı Meltem”

Türkiye’deki rejim baskısından kurtulmak için yola çıktıkları Ege Denizi’nde boğularak can veren biri bebek beş çocuk ve iki kadın Sakız Adası’nda toprağa verildi.

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Vefat edenlerden 58 yaşındaki Kevser Sezer, kızı 40 yaşındaki Meltem Zenbil ve torunu 12 yaşındaki Mustafa Said Zenbil de bulunuyor.

Tr724 Yazarı Emine Eroğlu instagram hesabından anne Kevser Sezer ile kızı Meltem Zenbil’in fotoğraflarını paylaştı. “Resimdekiler Ege’de “insanlık”la birlikte boğularak ölen Kevser Annemiz ve kızı Meltem.” diyen Eroğlu şunları ifade etti:

“Hayatını, malını, mülkünü hizmet ve insanlığın kurtuluşu adamış zamanın Meryem’leri.Kevser Anne, 2008’de, Bosna’da, şehitler mezarlığını ziyaret ederken,”Rabbim, ne olur bana Senin yolunda hicret ederken vefat edebilmeyi nasib eyle…” diye dua etmiş. Kızı ve torunu ile birlikte ruhunun ufkuna yürüdü. Rabbim şehedetlerini kabul buyursun…”

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarındaki Oinousses (İnusses) bölgesinde 27 Eylül 2019 Cuma günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden biri bebek beş çocuk toplam 7 kişinin isimleri ise şöyle;

1-MUSTAFA SAİD ZENBİL (12)
2-MELTEM ZENBİL (40)
3-KEVSER SEZER (58)
4-MAHİR IŞIK (4 aylık)
5-MUSTAFA KARA (6)
6-GÜLSÜM KARA (8)
7-İBRAHİM IŞIK (3)

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