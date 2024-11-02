Ege’de yürekleri yakan facianın yıl dönümü

Aile, Türkiye’deki baskılardan kaçmak için Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri tekne Ege Denizi’nde battı. Yunan makamları, çocukların cesetlerinin Midilli Adası sahiline vurduğunu ve anne babanın da boğulduğunu doğruladı. Kazada vefat edenlerin isimleri şöyle: Hüseyin Maden, Nur Maden, Nadire Maden, Bahar Maden ve Feridun Maden.





Mantamado sahilinde sabah saatlerinde bir çocuk cesedi, aynı mevkide önceki günlerde de 12-13 yaşlarında bir erkek ve bir kız çocuğuna ait iki ceset bulundu. Yunanistan medyası, soruşturma başlatan Liman Başkanlığı’nın olay karşısında şaşkınlık yaşadığını yazdı.





ACI YOLCULUĞUN HİKAYESİ





İşte beş kişilik Maden ailesini Ege’nin sularında ölüme götüren zulmün hikayesi:





Hüseyin Maden, 40 yaşında bir fizik öğretmeniydi. Eşi Nur Maden ise 36 yaşında ana sınıfı öğretmeniydi. Kastamonu’da yaşayan ailenin Nadire (13), Bahar (10) isimli iki kızı ve Feridun (7) isimli bir oğlu vardı.





Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda fizik öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin Maden, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK ile mesleğinden ihraç edildi. Ardından Hizmet Hareketi’yle bağları nedeniyle Hüseyin ve Nur Maden hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İkisinin de tutuklanıp çocuklarının yalnız kalma korkusuyla aile polisten saklanmaya karar verdi.





Başka bir adreste yaklaşık bir yıl boyunca saklanan ailenin evine defalarca polis baskını yapıldı. Hüseyin Maden bu sırada sigortasız olarak beden gücü gerektiren bir işte 1000 TL’ye çalışmaya başlamıştı ve ailesini geçindirmeye uğraşıyordu.





Ancak polisin kıskacı tüm Hizmet gönüllüleri üzerinde her geçen gün daha da sıkılaşınca Hüseyin Maden, ellerinde kalan son parayla yurt dışına çıkmaya karar verdi. İşinden atılmış olması, mal varlığına el konulmuş olması nedeniyle birikimlerinin büyük bölümünü kaybetmişlerdi. Ailesinin verdiği bilgilere göre Hüseyin Maden, çok sayıda insan kaçakçısıyla irtibata geçti. Ancak beş kişilik bir aile için istenen rakamları karşılayacak imkanı yoktu.





Bunun üzerine Maden, elinde kalan son parasının üstüne arkadaşlarından biraz borç alarak eski bir tekne satın aldı. Tekneyi satın aldığı kişilerden aldığı kullanıma ilişkin bilgilerle ailesini Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmeye ve iltica etmeye karar verdi.





ARKADAŞI SON GECESİNİ ANLATTI





Borç almaya gittiği arkadaşı vedalaştıkları geceyi şöyle anlatıyor: “Sabah namazına kadar uyumadık, sohbet ettik. Sonra namazı beraber kıldık. Hatta o kıldırdı. Sabah beni uyandırdı. Üstündeki kot pantolonu ve gömleği toplam 10 liraya ikinci el aldığını anlatmıştı. Elinde poşetiyle yolcu ettim. ‘Hiç gidesim yok ama başka çarem de yok. Tanıdık yok. Bir bilinmeze doğru gidiyoruz’ dedi. Ne kadar parası kaldığını sordum. ‘5-6 bin lira var, Allah büyük’ dedi. Vedalaştık. Ben çok ağlamam ama vedalaşırken gözümden birkaç damla yaş aktı. Hakkımı helal etmemi istedi. Helalleştik. Evin içine ayrı bir hüzün çöktü.”





YOLCULUK GÜNÜ





Ardından 40 yaşındaki fizik öğretmeni Hüseyin Maden, Ege’nin bu mevsimde azgınlaşan sularına doğru ailesiyle birlikte yola çıktı. Sonrasına ilişkin bilinen tek şey, ailesine gönderdiği mesaj: “Işıkları gördük, adaya çıkıyoruz.”





Bu mesajın üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Aileleri, Midilli’de Yunanistan polisine yakalanıp mülteci kampında olduğunu düşünerek kendilerini rahatlatmaya çalıştılar. Telefonları cevap vermiyordu. Ancak önceki gün Midilli Adası’nın Lesvos Plajı’na üç çocuk cesedi vurdu. İki kız ve bir erkek çocuk cesediydi. Yunan polisinin verdiği yaş bilgileri Maden ailesinin bilgilerine uyuyordu. Mülteci kamplarında da söz konusu aileden iz yoktu. Çocukların cesetlerinin deniz suyundan etkilenmiş olması nedeniyle DNA örneklerinin alınmasının ardından defnedildi.





BAŞARILI BİR ÖĞRETMEN





Hüseyin Maden, başarılı bir fizik öğretmeniydi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Bilim fuarlarına ilişkin detaylar hala duruyor. Resmi sitede konu şöyle duyuruluyor: “Fizik Öğretmenimiz Hüseyin Maden tarafından yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları sonucunda 22-23 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı.”





NEDEN TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ?





Hüseyin Maden’in arkadaşlarının verdiği bilgilere göre, yaşı daha 40 olmasına rağmen ağır sağlık problemleriyle boğuşuyordu. Böbrek, karaciğer ve dalağından defalarca ameliyat olmuştu. Bu nedenle tutuklanırsa cezaevinde diğer pek çok öğretmen arkadaşı gibi sağlık durumunun kötüleşip hayati tehlike oluşturmasından endişe ediyordu. Ayrıca eşi hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı ve üç çocuğunun hem annesi hem de babasından kopartılması kabul edilebilir bir durum değildi.





Maden ailesinin yaşadığı bu trajedi, Türkiye’deki Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik baskı ortamının ve insan hakları ihlallerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.





SANATÇI SÜVARİ, MADEN AİLESİ İÇİN ŞARKI BESTELEMİŞTİ: FERIDUN





Türkiye’deki zulümden kaçan Maden ailesinin Ege’de can vermesi herkesin yüreklerini yakmıştı. Sanatçı Süvari de ailenin en küçüğü 7 yaşındaki Feridun’a bir şarkı yazmıştı.





15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avından kurtulmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan Maden ailesi, 1 Kasım 2017 tarihinde Ege Denizi’nde trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Hüseyin Maden (40), fizik öğretmeni olarak görev yapıyordu. Eşi Nur Maden (36) ise ana sınıfı öğretmeniydi. Kastamonu’da yaşayan çiftin Nadire (13), Bahar (10) ve en küçüğü Feridun (7) isimli üç çocuğu vardı.Hüseyin Maden’in işten atılıp mal varlığına el konulması sonrası ekonomik durumu da oldukça kötü gitmekteydi. Aile saklandığı için çocuklarının eğitim alabilmeleri de mümkün olmuyordu. Tüm bu nedenlerle Türkiye’de sosyal ölüme mahkum edilen aile, riskleri göze alarak Yunanistan’a doğru yola çıktı.Süvari, şarkıyı ”Bu şarkımı, Feridun Maden şahsında, Maden ailesi ve bu dünyada adaleti bulamayan bütün masumlara ithaf ediyorum…” mesajıyla paylaşmıştı.