Samanyolu Haber /Gündem / Ege Denizi'nde ardı ardına depremler /31 Ağustos 2022 14:51

Ege Denizi'nde ardı ardına depremler

Ege Denizi'nde on beş dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin derinliği 7.03 km olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın’da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi. DHA

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. DHA

TUNÇ SOYER’DEN DEPREM MESAJI

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj paylaştı

“Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız.”

‘2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, “30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası’nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor” dedi.

‘6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR’

30 Ekim’de Sisam Adası’nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, “Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var” diye konuştu.

ON İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Ege Denizi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından son otuz dakika içerisinde küçük ölçekli on deprem daha meydana geldi.

Depremlerin büyüklüğü 1.9 ile 2.8 arasında değişiyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ege Denizi'nde ardı ardına depremler Sonraki Haber >>

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:03:37