Ege Denizi'nde ardı ardına depremler

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın’da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı.





AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK





AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi. DHA





KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA





Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. DHA





TUNÇ SOYER’DEN DEPREM MESAJI





Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj paylaştı





“Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.





İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız.”





‘2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, “30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası’nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor” dedi.

‘6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR’

30 Ekim’de Sisam Adası’nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, “Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var” diye konuştu.

ON İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Ege Denizi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından son otuz dakika içerisinde küçük ölçekli on deprem daha meydana geldi.

Depremlerin büyüklüğü 1.9 ile 2.8 arasında değişiyor.

SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



