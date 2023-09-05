Samanyolu Haber /Dünya / Ege Denizi'nde 200 düzensiz göçmen yakalandı /05 Eylül 2023 22:36

Ege Denizi'nde 200 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 200 düzensiz göçmen Ege Denizi'nde yakalandı. Bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenliği Ege Denizi'nde Rodos, Farmakonisi, Sakız, Sisam ve Midilli adaları açıklarında toplam 201 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Açıklamada kaçak göçmenlerin Pazartesi ve Salı günleri yakalandığı belirtildi.

Ayrıca küçük bir ada olan Farmakonisi'ye ulaşmaya çalışırken ölen bir kişinin de cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Sahil güvenlik yetkilileri, Salı günü yaptıkları açıklamada ele geçirilen tüm düzensiz göçmenlerin Türkiye'den geldiğinin saptandığını belirtti. Türkiye'den Yunanistan'a düzensiz yollarla giriş yapan göçmenlerin sayısı son zamanlarda büyük artış gösterdi.

Yunanistan Göç Bakanlı verilerine göre 3 Eylül itibarıyla Midilli, Sakız, Sisam, Leros ve İstanköy adalarındaki kamplarda 9 bin 137 göçmen bulunuyor. Haziran ayı sonunda ise bu kamplarda kayıtlı göçmen sayısı yaklaşık 4 bin kadardı. Kampların toplam kapasitesinin ise 15 bin olduğu belirtildi.

Birleşmiş Miletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada ise göçmen sayısının geçen yıla kıyasla bu yıl artış gösterdiği bildirildi. Açıklamada, 31 Ağustos itibarıyla 18 bin 594 kişinin Türkiye'den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a ulaştığı kaydedilirken, bu sayının 18 bin 700 kişinin ülkeye düzensiz giriş yaptığı geçen yılın tamamındaki sayıya yakın olduğuna vurgu yapıldı.
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