Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.





Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü.





"An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alındı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.





Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.