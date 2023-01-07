Ege Denizi'nde art arda depremler!

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.AFAD verilerine göre saat 05.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Saat 09.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.