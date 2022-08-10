Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu

Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü’nün açıklamasına göre, Antalya’dan bir tekneyle İtalya kıyılarına ulaşmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan kurtarılan göçmenler, batan teknede 60 ila 80 kişi bulunduğunu söylüyor.



Sözcü Nikos Kokkalas, göçmenleri taşıyan teknenin Yunanistan’ın Kerpe Adası yakınlarında alabora olarak battığının tespit edildiğini söyledi. Bölgedeki güçlü fırtınaya rağmen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.



Kurtarılan göçmenlerin Afganistan, İran ve Irak gibi ülkelerden oldukları ifade ediliyor.



Yunanistan sık sık göçmen teknelerini geri itmesi ve bazı tekneleri de batırdığı iddiaları nedeniyle eleştiriliyor. Yunan yetkililer son dönemde Türkiye’den geçerek Ege ve Akdeniz üzerinden teknelerle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan göçmen sayısında bir artış olduğuna dikkat çekiyor.