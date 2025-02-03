'Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi etkiler mi?' sorusuna dikkat çeken cevap





'YEREL YÖNETİMLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİR'

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'ü aşkın deprem meydana geldi.NTV'de Ege'deki depremler hakkında konuşan Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4,8. Haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" dedi.7 büyüklüğünde bir depremin Türkiye'yi etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santorini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz seviyelerinde kıyı bölgelerine tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" cevabını verdi.