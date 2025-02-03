Samanyolu Haber /Gündem / 'Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi etkiler mi?' sorusuna dikkat çeken cevap /03 Şubat 2025 17:31

'Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi etkiler mi?' sorusuna dikkat çeken cevap

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin Türkiye'yi etkileyip etkileyemeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santorini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'ü aşkın deprem meydana geldi.

'YEREL YÖNETİMLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİR'

NTV'de Ege'deki depremler hakkında konuşan Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4,8. Haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" dedi.

'EGE KIYILARINDA TSUNAMİ DAHİ BEKLENEBİLİR'

7 büyüklüğünde bir depremin Türkiye'yi etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santorini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz seviyelerinde kıyı bölgelerine tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" cevabını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi etkiler mi?' sorusuna... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:32