Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de 200'den fazla Afgan sığınmacı yakalandı /28 Temmuz 2021 15:08

Ege'de 200'den fazla Afgan sığınmacı yakalandı

Ege Denizi'nde tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan çoğu Afgan 231 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından durduruldu.

SHABER3.COM

 Ege Denizi'nde 200'den fazla Afgan sığınmacınınolduğu tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durduruldu ve teknede bulunanlar gözaltına alındı. Ajans haberini Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü'nden aldığı bilgilere dayandırdı.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada teknenin İtalya'ya gitmeye çalıştığı ve teknede bulunan 231 sığınmacınınçoğunun Afgan vatandaşı olduğu belirtildi. Diğer sığınmacıların Suriye, İran, Eritre ve Pakistan uyruklu olduğu kaydedildi. Tekneyi kullanan iki Türk vatandaşının da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Sığınmacıların Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.
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