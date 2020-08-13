Samanyolu Haber /Dünya / Ege'de alarm! Yunan Ordusu izinleri kaldırdı, askerler birliklerine çağrıldı /13 Ağustos 2020 16:25

Ege'de alarm! Yunan Ordusu izinleri kaldırdı, askerler birliklerine çağrıldı

Doğu Akdeniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Fransa harekete geçti.

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Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz'deki kriz sebebiyle gerilim üst seviyedeyken Yunanistan, ordusunun alarm seviyesini yükseğe çıkardı.

The Guardian'ın aktardığına göre Yunanistan, tatildeki deniz ve hava kuvvetleri mensuplarını geri çağırdı.

Salı günü Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirlemişti. 

Yunanistan, Ankara'nın hamlesinin "yasa dışı" olduğunu savunmuştu. Bu gelişmeler bölgede tansiyonu oldukça yükseltmişti. 

Barut fıçısına dönen Akdeniz'de Fransa da Yunanistan'ın yanında yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasının ardından Fransa ordusu harekete geçti. Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş jeti ve bir deniz fırkateyni gönderdi. 


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