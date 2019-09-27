Ege'de bot faciası!

Yunanistan’ın Oinousses adaları açıklarında şişme botun batması sonucu biri yeni doğmuş bebek, 4’ü çocuk, 2’si kadın 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.





Çeşme’nin kuzeyinde Yunanistan’a ait Sakız Adası yakınlarında kayalıklara çarpan bot alabora oldu.





Erdoğan rejiminin baskılarından kaçan 19 kişinin bulunduğu bottaki 7 kişi boğularak can verdi.





12 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI





Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, facianın duyulması üzerine bölgeye hareket etti.





Yunan donanmasına ait gemiler ve bir helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizden 5 erkek, 3 kadın ve 4 çocuk sağ kurtarıldı.





Bottaki diğer 7 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.





Kurtarılanlar ve cenazeler Sakız Adası’na götürülürken, kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.





Uluslararası haber ajansı Associated Press, hayatını kaybedenlerin uyruğunun henüz tespit edilemediğini kaydetti





Yunan Sahil Güvenlik, kurtarılan 12 kişiden 4’ünün çocuk, 3’ünün kadın ve geri kalanların da erkek olduğunu açıkladı.





İKİ ÇOCUĞUNU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI





Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir yetkili de kurtarma ekiplerinin ilk olarak biri 1, diğeri 3 yaşlarında iki çocuğun cesetlerine ulaştığını kaydetti.





Aynı yetkili bottakilerin kayıp kişiler olduğunu söylemesi üzerine dalgıçlar tarafından yapılan araştırma sonucu 5 cesedin daha bulunduğunu ifade etti.





Sözcü, “Cesetler, bu kişilerin bahsedilen kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi için Sakız’a götürüldü.” dedi.