Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de bot faciası! /03 Ocak 2020 18:36

Ege'de bot faciası!

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu belirtilen lastik bot battı. Şu ana kadar üçü kadın sekiz kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp yedi kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Yunanistan'ın Ege adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi hayatını kaybetti. 

BOTTA 15 KİŞİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Bugün Türkiye saati ile öğleden sonra Fethiye ilçesinin 5,5 deniz mili açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu belirtilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Botun battığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile müşterek yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. 

Kayıp olan 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Göçmenlerin milliyetine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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