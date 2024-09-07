Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de can pazarı /07 Eylül 2024 18:26

Ege'de can pazarı

Ege Denizi’ndeki Midilli Adası yakınlarında kendisini kovalayan sahil güvenlik teknesi ile çarpışan göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda, 27 göçmen ve 1 organizatör denizden çıkarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Ege Denizi’ndeki Midilli Adası yakınlarında kendisini kovalayan sahil güvenlik teknesi ile çarpışan göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda, 27 göçmen ve 1 organizatör denizden çıkarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ege Denizi’ndeki Midilli Adası yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen olayda adaya geçmeye çalışan ve yaklaşık 35 göçmenin bulunduğu iddia edilen sürat teknesi Yunanistan Sahil Güvenlik'i tarafından fark edildi.

Sahil güvenliğin sözlü ve ışıklı 'Dur' uyarılarına rağmen durmayan ve Türkiye kıyılarına kaçmaya çalıştığı iddia edilen göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi, önünü kesmeye çalışan Yunan Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Çarpmanın etkisi ile su alan tekne battı, göçmenler denize düştü. Yunan Sahil Güvenlik'i denizden 25 göçmen ile yaralı vaziyette bulunan 28 yaşındaki göçmen kaçakçısını yakaladı. Ayrıca olaydan sonra yüzerek adaya çıkan 2 göçmen de gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçısı ve yaralı göçmenler Midilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha fazla göçmen olduğu iddiasına karşılık denizden öne havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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