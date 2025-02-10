Ege'de 5,2 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi

'Deprem fırtınası'nın sürdüğü Ege Denizi'nde sarsıntılar bitmek bilmiyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.16'da bir deprem daha meydana geldi.



Merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken depremin deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



YAKIN İLLERDEN HİSSEDİLDİ



Türkiye kıyılarına yaklaşık 150-250 kilometre uzakta meydana gelen depremin çevre illerden hissedildiği kaydedildi. Sosyal medyada kullanıcılar depremin İzmir, Aydın ve Muğla'dan da hissedildiği bilgisini paylaştı.



AFAD VE KANDİLLİ'DEN SON DEPREMLER



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati, büyüklüğü ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞTE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER



AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Düzce, Muğla, Tokat, Hatay, Bingöl, İzmir, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.