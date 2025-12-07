Samanyolu Haber /Dünya / Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti /07 Aralık 2025 10:47

Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yunan medyasının aktardığı bilgilere göre, Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde lastik bir bot alabora oldu. Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık haldeki botu fark ederek durumu Yunan Sahil Güvenliği’ne bildirdi.

Ekipler olay yerine ulaşarak bottaki 2 kişiyi kurtardı; ancak 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan göçmenler, kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit’in Ierapetra kentine götürülürken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
