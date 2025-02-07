Ege'deki deprem fırtınası sürerken Türkiye’yenin en riskli tsunami bölgesi açıklandı





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Ege Denizi’ndeki depremleri değerlendirdi. 1950'li yıllarda bu bölgede 7'den büyük bir deprem meydana geldiğine dikkat çeken Alkan “Bölgede 7'den büyük bir deprem meydana gelirse, İzmir ve çevresi için ciddi bir tsunami riski söz konusudur” diyerek uyardı.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Art arda meydana gelen, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan depremlerin ardından Santorini Adası'nda binlerce kişi tahliye edildi.Adada bulunan volkanik dağlarında ayrı bir risk oluşturduğu konuşulurken, gözler Yunanistan’a komşu Türkiye’ye çevrildi.Santorini ve çevresindeki depremlerin 5 sismik kuşaktan biri olan Amorgos fay hattında yoğunlaştığını belirten Alkan “Bu tür deprem fırtınalarının 1-2 yıl boyunca sürebildiğine dair literatürde güncel örnekler mevcuttur. Asıl endişe verici olan nokta, bu volkanik kaynaklı deprem fırtınasının Amorgos fayını tetikleyerek büyük bir depreme yol açma ihtimalidir” dedi.Depremlerin kalderanın tam merkezinde olmadığına dikkat çeken Alkan “Kuzeydoğusuna doğru, Amorgos fay hattı boyunca yoğunlaşmış durumda. Bu depremlerin büyük ölçekli olmaması ve belirli bir aralıkta sıkışmış olması, nispeten olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir” diye belirtti.Ege Denizi Depremleri Sonrasında Türkiye’ye Korkutan Uyarı, Tsunami Riski Olan İli Açıkladı - Resim : 4Sismik hareketliliğin devam ettiği Yunanistan'ın Santorini Adası'nda Perşembe günü olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, "Acil ihtiyaçları karşılamak ve sonuçları yönetmek" amacıyla alınan kararın 3 Mart'a kadar yürürlükte kalacağını belirtti. Öte yandan Santorini'den ayrılan kişi sayısının 11 bini geçtiği ifade edildi.