Ege'deki faciadan kurtulanlar tedavi altında, olay Yunan basınında manşetlerde

Kronos Haber'den Ufuk Yardımcı'nın haberine göre Yunan devlet televizyonu ERT, Sakız (Chios) açıklarındaki Oinousses (İnusses) Adası’nda Cuma günü alabora olan tekneden sağ kurtarılan 11 kişinin hastanede devam eden tedavileri tamamlandığını duyurdu.





Akşam ana haber bülteninde Yunan devlet televizyonu ERT, dün öğleden sonra 11 kişinin taburcu olduklarını ve sağlıklarının iyi olduğunu aktardı. Bundan sonra siyasi iltica başvuruları ile kazaya ilişkin yürütülen ön soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin alınmaya başlanması bekleniyor. On bir kişinin tamamı, Türkiye’deki baskı ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda bırakılanlardan oluşuyor.





KAÇAKÇI SAVCILIĞA ÇIKARILDI





ERT, on ikinci kişinin ise 5 metrelik tekneyi kullanan bir kaçakçı olduğunu bildirdi. Kaçakçının yaklaşık 40 yaşlarında olduğu belirtilen haberde, dün Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda tamamlanan ifade işlemi, Sakız Savcılığında sürdü. Kaçakçının savcılığa götürülmesi sırasında görüntülerinin buzlanması dikkat çekti. İfade işlemini avukatı aracılığıyla vermek istediğini belirten şahsın, yarından itibaren yeniden Sakız Savcılığına çıkarılacağı öğrenildi.





YUNAN MEDYASININ İLGİSİ SÜRÜYOR





Bu arada Yunan yazılı ve görsel medya organları, Cuma günü meydana gelen kazaya ilişkin detaylı haberleri, hayat hikâyeleri eşliğinde okur ve izleyenlerine aktarıyor. Yunan gazeteleri ise tekne kazasını ilk sayfadan okurlarına duyurdu. Yapılan yorumlar, Erdoğan rejiminden kaçanların güvenli liman olarak gördükleri Yunanistan’a sığınmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuğu göze almaktan başkaca bir tercihlerinin bulunmadığı noktasında birleşti.





ANTENNA 1 KANALI ANA BÜLTENDE SÖYLEŞİ YAYINLADI





Gelişmeyi yakından izleyen ülkenin önde gelen televizyon kanallarından ANTENNA 1, kurtulanların hayat hikâyelerini ana haber bültenine taşıdı. ANTENNA 1, kurtulanlardan biri olan Yusuf Deniz’in Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden okul arkadaşına ulaşarak söyleşi gerçekleştirdi. Yusuf Deniz’in ailesinin tamamının kurtulanlar arasında bulunduğu ifade edilen söyleşide, Deniz’in Yard. Doç. olduğu, 672 sayılı KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.





“HEPSİ TANINMIŞ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİSYENDİ”





ANTENNA 1, uzun haberinin girişinde şu ifadeleri kullandı: “Beş çocuk ve iki kadının boğulduğu dünkü kazanın mülteci yolcuları, Türkiye’nin tanınmış üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerdi. Erdoğan rejiminden kurtulmak için adeta bir kaçak gibi ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldılar. Kurtulan 12 kişiden birinin arkadaşı olan Yunan vatandaşı, ANTENNA 1 kanalına konuştu. Türk basın organları, kurtulanların isim ve fotoğraflarını yayınladı. Kurtulanlardan Yusuf Deniz, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademisyendi. Fethullah Gülen Hareketi şüphelisi olduğu gerekçesiyle işine son verilmişti.”





ERT: KAZA GECE YARISI OLMUŞ





Devlet Televizyonu ERT, dün öğlen haberleri kuşağında, Sakız Adası muhabirinden kazaya ilişkin son gelişmeleri aldı. Muhabirin aktardığı bilgiye göre biri kaçakçı 19 kişinin içerisinde bulunduğu tekne, Perşembe gece yarısı alabora oldu. Cuma sabahı saat 10:30 sularında FRONTEX devriye teknesi tarafından bulunana kadar yolcular saatlerce suda kurtarılmayı bekledi.





FACİA, GAZETELERİN İLK SAYFASINDA







Elevtheros Tipos, Efimerida ton Sintakton, Avgi ve Naftemboriki gibi ülkenin önde gelen gazeteleri, tekne faciasını ilk sayfadan okurlarına duyurdu. Haberlerde hayatını kaybeden çocuk ve kadınlar ile hayata tutunanların, Erdoğan rejimi altında yaşamlarını sürdürme şansı kalmadığı için Ege’de tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldıkları yorumunda bulundu.





GÜVENLİK TEDBİRLERİ SÜRÜYOR





Bu arada kurtarılan 11 kişi ve hayatını kaybeden 7 kişinin tutulduğu morg çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri sürüyor. ERT’ye göre kurtarılan kişilerin hastaneden taburcu olmaları sebebiyle iltica başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.



