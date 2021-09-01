Egemen Bağış’ın eşi “Canımızı sıkmasınlar konuşacağız” deyince Prag’a büyükelçi yaptılar

Eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’dan nasıl kurtulduklarının detayları ortaya çıktı. Bakanlara yönelik Yüce Divan oylamalarının yapıldığı dönemde AKP gurubunda milletvekilliği yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün o süreci Sözcü gazetesine anlattı.





KOMİSYON BAŞKANI HAKKI KÖYLÜ BEŞTEPE’YE ÇAĞRILDI

2015 yılında TBMM’de kurulan soruşturma komisyonunda bakanların Yüce Divan’a gönderilmesi yönünde eğilim oluştuğunu hatırlatan Üstün, komisyonun karar vereceği gün Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün Beştepe’ye çağrıldığını açıkladı. Üstün, “Soruşturma Komisyonunun karar toplantısından bir gün önce AKP grup katında, grup başkanvekilleri ile birlikte soruşturma komisyonu üyeleri bir toplantı yaptı. Toplantı bittikten sonra bir komisyon üyesi 4 bakanın gönderilme kararı alındığını söyledi. Karar toplantısının yapılacağı gün (ise) Komisyon Başkanı Beştepe’ye çağrılıyor.” diye konuştu.





SARAY’DAN 4 BAKAN GÖNDERİLMEYECEK TALİMATI

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Saray’ındaki görüşmenin sonrasını anlatan Üstün, “Görüşmede kararın değiştiği ve 4 bakanın gönderilmeyeceği söyleniyor. O gün saat 2’de yapılacak karar toplantısı için komisyon başkanı zaman kazanmak için, bazı evrakların eksik olduğunu ve bu sebeple nihai kararı açıklayamayacaklarını söyleyerek toplantıyı 1 hafta sonrasına erteledi.” dedi.





YÜCE DİVANA SEVKİNE GEREK YOK KARARI ÇIKARTTILAR

Saray’daki görüşmenin ardından AKP’li üyelerin ağız değiştirdiğini aktaran Üstün, “Tapeler usulsüz, kanunsuz bir delil olarak kabul edilebilir çünkü mahkeme kararıyla alınmamıştır. İzinsiz dinlenmiştir. Dosyada başka da bir delil olmadığına göre, hepsinin Yüce Divan’a sevkine gerek yok’ diye karar çıkarttılar. Bu karar grupta bir şaşkınlık yarattı.” diye konuştu.





“GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MİLLETVEKİLLERİNE BASKI YAPTI”

TBMM Genel Kurulu’nda, dört eski Bakan Yüce Divan’a gönderilmesine ilişkin yapılan oylama öncesi AKP’li vekillere baskı uygulandığını aktaran Üstün, “Genel kurul meclis oylamasına kadar çok uzun zaman geçmişti. AKP grup başkanvekilleri de grup üzerinde çok ciddi bir çalışma yapmıştı. Oylama günü de salonda çok ciddi manada ‘Bu badireyi atlatalım, biz bunun hesabını kendi içimizde soracağız’ diyerek arkadaşlarımıza baskı uygulayarak bakanların Yüce Divan’a gönderilmelerini engellemeye çalıştılar. Buna rağmen 3 bakan hakkında AK Parti’den bakanların Yüce Divan’a gönderilmesi için ciddi manada oy çıktı ama yeterli olmadı. Böylece 4 bakan hakkındaki dosya Yüce Divan’a sevk edilmemiş oldu” şeklinde konuştu.





EGEMEN BAĞIŞ’IN RESTİ, ONU BÜYÜKELÇİ YAPTI

O süreçte Egemen Bağış’ın eşinin de ‘Bizim canımızı sıkmasınlar konuşacağız’ dediğini anlatan Üstün, “Ondan sonra ne olduysa Egemen Bağış bir anda Prag’a gitti. Hatta o gün ismi geçenlerden birisi ise bugün bakan.” hatırlatması yaptı.





4 BAKAN DA AKLANMADI, YENİ SORUŞTURMA AÇILMALI

4 Bakan hakkında yeniden bir soruşturulma açılması gerektiğini ifade eden Üstün, “Bakan Bayraktar buradan hiç para almadım diyor. Peki, onu bu kararlara sevk edenler ne aldılar? Bu ancak bir yargılama sonucu ortaya çıkacak bir olay. Bakana bu kararları aldırmaya sevk edenler belki bir rüşvet suçuna bulaşmışlardır. Burada kimse kendisinin aklandığını söylemesin.” ifadelerini kullandı.





DAVUTOĞLU HİÇBİRŞEY BİLMİYOR MU?

Bakanların Yüce Divan sürecinde Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’dan ise kamuoyunun bildiklerinin dışında yeni bir açıklama gelmiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik baskıları anlatan Üstün, “O dönemde diğer bakanlar da Ahmet Davutoğlu’na baskı yapmak için geldiler. ‘Biz buradayız ama diğer 3 bakan nerede, onlar niye bizim aramızda değiller?’ gibisinden gözdağı vermek istediler.” dedi. Peki Üstün’ün genel başkanı Ahmet Davutoğlu neden sessizliğini koruyor?