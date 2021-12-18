Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Hakan Şükür, Kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla 17-25 Aralık büyük yolsulzuk soruşturmalşarına ışık tutacak bir bilgi paylaştı.







Hakan Şükür, 2013 Haziranında Egemen Bağış'a gelerek, 'Bir takım yolsuzluk iddiaları ve delilleri ortalıkta dolaşıyor, bizi birbirimize kırdıracaklar' demiş.





İŞTE HAKAN ŞÜKÜR'İN AÇIKLAMALARI:







Egemen Bağış’la ailecek bir ortamdaydık. Onun eşi ve benim eşim de vardı. Beni kenara çekip, bir şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki, bunları bana söylemesine o dönemde hiç bir anlam veremedim, çünkü bir yetki makamında değildim.

Bu ne zaman oluyor…. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları olmadan, Haziran 2013'te.Egemen Bağış kulağıma eğilerek dedi ki, ‘Önemli bir konuyu seninle paylaşmak istiyorum, bir takım dedikodular var ki sana danışmak istedim’ dedi. Şimdi bir bakan bana ne danışır?Neyin nesidir anlamak için, ‘Buyrun sayın bakanım’ dedim, ‘Ortada bir takım yolsuzluk iddiaları ve deliller olduğu konuşuluyor, bunu muhtemelen Ergenekoncular yapıyor. Bunların öne çıkaracağı bir şeyler var. Hizmet hareketini bu işin içerisinde gösterip bizi birbirimize düşünebilirler o açıdan birbirimize düşmemek için bunu halletmek lazım’ dedi.Bunları bana söylemesine anlam veremedim çünkü yetki makamında değilim, Bunları birilerine iletme, halletme şansım yok.Benim verdiğim cevap aynen şöyle oldu, ‘Öyle şeyler söylüyorsunuz ki, ortada bir belge varsa ve bunlar doğruysa sıkıntı zaten. Doğru değilse de sizin bu endişenizi ortaya çıkaracak şey doğru değilse de çok fazla önemsemenizi anlayamadım’ dedim.