Samanyolu Haber /Gündem / “Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı" /17 Ağustos 2022 21:18

“Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dediği açıklamasıyla ilgili soruşturma başlatılması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılması sonrası HDP’nin Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Selahattin Demirtaş’tan iktidara ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a göndermeli mesaj geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “diktatörlük olsa seçim mi olur?” sözlerini ti'ye alan Demirtaş, Kaftancıoğlu’na açılan soruşturmaya dair yapılan haberi göstererek “Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına; “Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.

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