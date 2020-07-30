Eğer Erdoğan yalan söylemiyorsa 4 bin 300 IŞİD'li kayıp

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç 3 Aralık 2019’da tutuklu IŞİD’cilerle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Oluç, verdiği önergede IŞİD’cilerle ilgili devleti yönetenlerin çelişkili açıklamalarına dikkat çekti.





Oluç’a yanıt ise Adalet Bakanlığı’ndan geldi. Yanıtta çelişkilere ilişkin bilgi verilmezken 791’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 195 hükümlü ve tutuklu IŞİD’ci bulunduğu ifade edildi. Erdoğan Ekim 2019’da 5 bin 500 hükümlü ve tutuklu IŞİD’ci bulunduğunu söylemişti.





Birgün gazetesinin haberine göre Oluç önergede çelişkili örnekleri şöyle sıraladı:





*10 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz, bugüne kadar DEAŞ’la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan yarısı yabancı uyruklu olmak üzere, 5 bin 500’e yakını halen ülkemizde cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.





* Erdoğan, 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Macaristan ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında ise “Şu an hapishanelerimizde 737’si yabancı uyruklu olmak üzere bin 149 DEAŞ’lı var” demişti.





*14 Kasım 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gerek Suriye tarafından kaçmaya çalışan, gerek ülkemizde 2 bin 200 civarında DEAŞ’lı tutuklu veya mahkûm vardır” dedi.





* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Kasım 2019’da katıldığı Deutsche Welle’nin Conflict Zone programında ise “Türkiye’de yaklaşık bin 200 IŞİD’li tutuklu bulunuyor” dedi.





Oluç yanıtlanması istemiyle şu soruları sordu:





1) Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu bulunan IŞİD terör örgütü üyesi kaç kişi bulunmaktadır?





2) Türkiye’de cezaevlerinde tutuklu bulunan IŞİD terör örgütü üyelerinden kaçı hüküm giymiştir?





3) Türkiye cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan IŞİD’Iilerin kaçı yabancı uyrukludur?





4) Türkiye’den IŞİD terör örgütüne katılan kişi sayısı kaçtır?





Verilen cevapta ise “16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 791’i yabancı uyruklu olmak üzere bin 195 hükümlü ve tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır” dendi.