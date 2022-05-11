Eğer İsveç bir saldırıya uğrarsa...

Rusya yönetiminin Ukrayna'da devam ettirdiği askeri saldırılar, Moskova'nın batı yanlısı komşularını endişelendirdi.





Finlandiya ve İsveç'in NATO şemsiyesi altına girmesi konuşulurken, İsveç yönetiminin İngiltere ile bir güvenlik anlaşmasına imza koyduğu ve iki ülkeden birisine yapılacak olası bir saldırı da diğer ülkenin yardıma geleceğinin kayıt altına alındığı aktarıldı.







İMZALAR ATILDI







Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere ve İsveç, ortak güvenlik deklarasyonu imzaladı. İngiltere ve İsveç, ortak güvenlik deklarasyonu imzaladı.

SALDIRI DURUMUNDA İNGİLTERE VE İSVEÇ BİRBİRİNE YARDIM EDECEK





İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Stockholm'de, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüştü.Johnson ve Magdalena, ikili görüşmelerinin ardından savunma ve güvenlik iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların da desteklenmesini içeren ortak güvenlik deklarasyonuna imza attı.Anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Johnson, burada yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "21. yüzyıl tiranı" dedi.Rusya'nın İsveç'e saldırması durumunda İngiltere'nin tam olarak ne yapacağının sorulması üzerine, Johnson, iki ülkeden birine saldırı olması durumunda İngiltere ve İsveç'in birbirine yardım edeceğini söyledi.ReklamJohnson, "İster bir felaket ya da askeri bir saldırı olsun bugün söylediğimiz şey, karşı tarafın talebi üzerine yardımına geleceğimizdir. Ukrayna'daki Rus saldırısıyla kendimizi bulduğumuz korkunç koşullarda bunu belirtmek hayati önem taşıyor" diye konuştu.Johnson, anlaşmanın, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların desteklenmesine izin vereceğini belirtti. Ayrıca İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda vereceği kararı ne olursa olsun destekleyeceklerini söyledi.