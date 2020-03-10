Eğer Liverpool iki maç daha kazanırsa...

Manchester City’nin Manchester United’a mağlup olmasıyla beraber Liverpool, 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğuna iyice yaklaştı. Kırmızılar iki maç daha kazanmaları halinde şampiyonluk kupasını alacak.





Premier Lig’in 29. haftasında Manchester United, Manchester City’yi 2-0 mağlup ederken lider Liverpool ise Bournemouth’u 2-1’lik skorla geçti. Bu sonuçlarla Liverpool puanını 82’ye yükseltirken 57 puanla ikinci sırada yer alan Manchester City ile arasındaki puan farkını bitime dokuz hafta kala 25’e çıkardı. 1 maç eksiği bulunan Manchester City, 30. hafta maçlarından ve Liverpool’un Everton maçından önce ilk olarak 11 Mart’ta Arsenal ile karşılaşacak ve ardından 14 Mart’ta Burnley ile oynayacak.





CİTY, ARSENAL VE BURNLEY’A KAYBEDERSE LİVERPOOL OYNAMADAN ŞAMPİYON







Liverpool ise Merseyside Derbisi’ne 16 Mart’ta çıkacak. Manchester City şayet Arsenal ve Burnley maçlarında olası bir mağlubiyet yaşarsa Liverpool, Everton maçına çıkmadan Premier Lig şampiyonluğunu garantilemiş olacak. böylelikle iki maç kazanması da gerekmeyecek. City’nin iki maçı da kazanması durumunda Liverpool’un şampiyonluğunu ilan etmesi için kalan 9 maçından 2 tanesini kazanarak 6 puan alması yeterli olacak. 2 galibiyet, Liverpool’u 88 puana ulaştıracak ve şampiyonluğunu ilan edecek.