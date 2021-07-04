Eğer suçlu iseniz, eğer hırsızsanız sizin için Türkiye’den daha iyi hiçbir ülke yok

Altaylı yazısında, "Güvenilir olmaktan çıkmış yargı sistemi, mali suçları suçtan, mali suç işleyenleri suçludan saymayan yasal düzenlemeleri, tüm bunlara rağmen kendi mahkum ettirmiş olanları içerde pek de uzun tutmayan infaz yasaları ve ortalama iki yılda bir çıkan aflarıyla bir suçlu için Türkiye’den daha iyi bir yer olabilir mi! Yurt dışında yakalanan ya da sıfırı tüketen her suçlu Türkiye’ye dönmek istemedi mi bugüne kadar! Tosuncuk da onlardan biri sonuçta. Ne de olsa kaçak yaşamak zor. Sürekli senden para koparmak isteyenler olacak, kaçak bir özgürlük masraflı bir. O da baktı çaldıkları hızla eriyor. Paranın bir kısmını bitirdi. Muhtemelen bir kısmını da sağlam bir yere park etti ve 'En iyisi ben 'Cennet' ülkeme döneyim' dedi." görüşünü savundu.







Altaylı şunları kaydetti:





"Şimdi 4 gün sorgulanacakmış. Neyin sorgusu ise. Sonra da hakkında dava açılacak. Yargılanacak. Acayip bir ceza istenecek. Bunun çok daha azına mahkum olacak. Toplamda uzun görülen cezanın infazı aslında çok çok kısa olacak. Ve Tosuncuk dediğimiz “koyun çobanı” birkaç sene sonra aramıza katılacak. Herhalde bu girişimci ruhuyla edebiyle bir yere girip bizim gibi üç kuruş maaşa talim edecek hali yok. Ticarete, yatırımcılığa devam edecek.





Yeni çiftlikler kuracak. Yeni koyunlar yetiştirecek. Aynı filmi tekrar tekrar seyredeceğiz. Türkiye’de bu hep böyle oldu. Banker Kastelli'de de, Jet Fadıl’da da. Daha onlarcasında da. Söylemedi demeyin, eğer yeterince büyük çalamamışsa, bakın pek yakında Thodex vurguncusu diğer tosun da arzı endam eder “Cennet” vatana. Siz “Yeni Türkiye” söylemlerine falan da inanmayın. En azından bu konuda Türkiye hep eski Türkiye’dir hatta beteridir. Bu gibiler için cennetten bile güzeldir. Bilmez olur mu!"