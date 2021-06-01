Samanyolu Haber /Gündem / Eğitim gönüllüsü Orhan İnandı Kırgızistan'da kaçırıldı /01 Haziran 2021 10:36

Eğitim gönüllüsü Orhan İnandı Kırgızistan'da kaçırıldı

Hukuksuz adam kaçırmalara bir yenisi daha eklendi. Eğitim gönüllüsü ve Sapat Eğitim Kurumları'nın eski müdürü Orhan İnandı'dan dün geceden beri haber alınamıyor. Olayda ortaya çıkan ilk bilgiler, MİT'in daha önceki illegal adam kaçırma olaylarıyla benzerlik taşıyor.

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Uzun yıllardır Kırgızistan’da bulunan eğitimci Orhan İnandı'nın kimliği belirsiz kişilerce dün akşam evinin önünden kaçırıldığı ortaya çıktı. Kendisinden haber alınamayan İnandı’nın, ilk bilgilere göre Bişkek’teki Cengiz Aytmatov Caddesi’nde yer alan evinden çıkarken,  kimliği belirsiz kişilerce Lexus marke bir araca bindirilerek, kaçırıldığı kaydedildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Olayın duyulması üzerine soruşturma ve operasyon grubu oluşturuldu. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Kırgizistan vatandaşı Orhan İnandı‘yı ülke genelinde arama çalışması başlattı. Orhan İnandı’nın Lexus 470 marka arabası 1 Haziran sabahı saat 04:20 sularında evinin önünde kapısı açık halde bulundu. Yakınlarının başvurusunu değerlendiren Oktyabrsky bölgesi polisinden yapılan açıklamada, “Deneyimli müfettişler ve görevliler arasından bir soruşturma-operasyon grubu oluşturuldu. Orhan İnandı’nın nerede olduğunu belirlemek için gerekli tüm soruşturma eylemleri ve arama önlemleri alındı.” denildi. 

Bu arada  Rus ve Kırgız medyasının, ülkenin İçişleri Bakanlığına dayanarak yer verdiği haberlere göre; aracın  kapısı açık terkedilmiş vaziyette bulunduğu kaydedildi. Bakanlık, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıkladı. Polis, kaçırılan İnandı’nın, bugün (1 Haziran) sabah 04:20 saatlerinde, 12. Mikroreyon bölgesinde, kapısı açık terk edilmiş, Lexus  marka aracının bulunduğunu açıkladı.

MİT’İN  KAÇIRMA İZLERİNİ TAŞIYOR

Kaçırılma şeklinin, MİT’in daha önce, Kosova, Malezya, Pakistan ve en son Kenya’da gerçekleştirdiği operasyonlarla benzerlik taşıması dikkatleri çekiyor. 

İNANDI, BAĞIMSIZLIKTAN BU YANA ORDAYDI

Öte yandan Kırgızistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana,  ülkede faaliyet gösteren Sapat Eğitim Kurumları’nın kurucusu olan Orhan İnandı aynı zamanda Kırgızistan’ın  da vatandaşı. 

Sapat eğitim kurumları 1992 yılından beri Kırgızistan’da faaliyet gösteriyor. Kırgızistan genelinde 16 yatılı okul, iki uluslararası okul – İpek Yolu ve Cambridge’in yanı sıra Bişkek’te dört ilkokul ve Atatürk Ala-Too Uluslararası Üniversitesi kurum bünyesinde hizmet veriyor. Sebat Eğitim olarak başlayan eğitim faaliyetleri 2017 yılında tamamen Kırgıistan’a devredildi ve kurumun ismi Sapat olarak değiştirildi.

KENYA’DAN DA BENZER KAÇIRILMA YAŞANDI

Bu arada, son dönemlerde MİT’in organizasyonuyla, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik, illegal kaçırılma olayları yeniden hızlandı. Geçen hafta, Kenya’da görev yapan eğitimci Selahattin Gülen, MİT’in operasyonuyla Kenya’dan kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. 

 
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