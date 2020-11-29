Samanyolu Haber /Gündem / Eğitim-Sen’den skandal karar! /29 Kasım 2020 10:04

Eğitim-Sen’den skandal karar!

KHK ile ihraç edildikten sonra işlerini geri istedikleri için tutuklanan Acun Karadağ, Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’ndan (Eğitim-Sen) ihraç edildi.

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Kamu Emekçileri Sendikası’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen’in bugün yapılan 11. Genel Kurulu’nda skandal bir karara imza atıldı. KHK ile ihraç edildikten sonra 4 yıldır işlerini geri dönmek için direnen Acun Karadağ, Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Eğitim-Sen’den ihraç edildi.

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle eylem yapan Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk 22 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Eğitim-Sen’in itibarını zedeledikleri iddiasıyla Genel Kurul öncesi disiplin kuruluna sevk edilen Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve Nuriye Gülmen’in yanısıra Ayhan Erkal, Pelin Akbaş Yeşil, Yusuf Mengilli, Eylem Uysal, Sabah Aras ve Ahmet Korkmaz yapılan tüm itirazlara rağmen ihraç edildi.

Eğitim-Sen tarafından oy çoğunluğu ile alınan bu karar salonda “Yaşasın Yüksel direnişimiz” sloganıyla protesto edildi.

İHRAÇ KARARINA EĞİTİM-SEN ÜYELERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Kamu Emekçileri Cephesi alınan bu karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek ”Bu fotoğrafa iyi bakın! Eğitim Sen Genel Kurulu Yüksel Direnişçilerini ve geçmiş dönem Hatay Şube yöneticilerinin ihracı için kalktı bu eller. Bugün faşizme karşı direnenler ve onları destekleyenler Eğitim Sen’den İHRAÇ EDİLDİLER!” açıklamasında bulundu.

Acun Karadağ’ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Acun Karadağ, Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Eğitim-Sen tarafından ihraç edildi. Bugün bu utanç yaşandı. Bu gün direnmek yerine sendikayı tasfiyeyi seçenler devletin ardından direnen üyelerini bu sefer kendileri ihraç etti. Bu suç hepinizin!’’ ifadeleri kullanıldı.
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