Eğitim-Sen'in 24 Kasım anketi: Öğretmenler borç batağında









Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı.





Sendika, 24 Ekim 2019-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi' başlıklı çalışma kapsamında 4 bin 657 öğretmenin görüşüne başvurduğunu belirtti.





DW Türkçe'nin haberine göre, anket Türkiye'deki öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunların ağırlaştığını ortaya koydu.





Yüzde 69'u mesleği bırakabileceğini söylüyor

Eğitim-Sen anketine katılan öğretmenlerin yüzde 96.8'i son bir yıl içerisinde satın alma gücünün azaldığını düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 78'i ise son bir yıl içinde borçlarının arttığını belirtti.





Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69'u 'ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi' aldığında mesleğini bırakabileceğini ifade etti.





Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünmezken yüzde 84'ü okullardaki şiddet vakaları nedeniyle iş yerinde kendini güvende hissetmiyor.





Maaşlar dolar bazında karşılaştırıldı: 4'te biri eridi

Eğitim-Sen'in çalışmasında, öğretmenlerin 2009 ve 2019 yıllarında aldığı maaşların dolar bazındaki karşılıkları da karşılaştırıldı.





Sendika, mesleğe yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin Kasım 2009'da bin 302 TL olan maaşıyla 890 dolar satın alabilirken Ekim 2019'da aynı derece ve kademedeki bir öğretmenin 3 bin 895 TL'lik maaşıyla 677 dolar alabildiğini belirtti.





Böylece son 10 yıla bakıldığında, 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşının dolar bazında yüzde 24 eridiği görüldü.