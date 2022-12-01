Eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı ilk açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.





Aktaş, "Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa'da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı" açıklamasını yaptı