Eğitim uçağı mısır tarlasına düştü pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı mısır tarlasına düştü; öğrenci pilot Berfu hayatını kaybetti





TARLA SAHİBİ: BAŞÜSTÜ ÇAKILDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde mısır tarlasına düşen eğitim uçağındaki öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu (31), yaşamını yitirdi. Bir hava yolu şirketinde kabin amirliği yapan Hatipoğlu’nun pilotluk hayali kurduğu ve 3 aydır eğitim aldığı belirtildi.Kaza, saat 09.00 sıralarında Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı’ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasına düştü.Eğitim uçağı mısır tarlasına düştü; öğrenci pilot Berfu hayatını kaybettiİhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu’nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı.Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu’nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu’nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.Uçağın düştüğü tarlanın sahibi evli ve 2 çocuk babası Ali Çoban (66), “Evime 200 metre uzakta bir bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Başüstü yere çakıldı, tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu. Benzin kokusunu alınca patlama olma ihtimaline karşılık kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi. Uçaktan egzoz dumanı gibi duman çıkarıyordu ama alev yoktu” dedi.İzmir’in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı’na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara’ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na götürüleceği belirtildi.Kazada ölen öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu’nun cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.