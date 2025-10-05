Eğitim yeni kaosa gebe: Zorunlu eğitim kısalıyor

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılması yönünde hazırlanan raporun tamamlandığını ve konunun ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı’na sunulacağını açıkladı.





İstanbul Öğretmen Akademileri’nin 2025-2026 eğitim yılı açılışında konuşan Tekin, toplumsal ihtiyaçlar ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle eğitim süresinin yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

“Bunu Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunacağız. Eğer karar verilirse, birkaç farklı alternatif üzerinde duruluyor. İlk kabinede büyük ihtimalle bu konuda bir sunum yapacağız,” dedi.Tekin, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans eğitimini üç yıla düşürmeye hazırlandığını da hatırlatarak, bu değişikliğin ortaöğretim düzenlemeleriyle uyumlu hale getirileceğini belirtti.“Önümüzdeki yılın eğitim öğretim takvimi buna göre yeniden şekillenecek,” ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.“KPSS ile mülakat uygulamasını bu yıl son kez yaptık,” diyen Tekin, 24 Kasım’da 15 bin öğretmenin atanacağını açıkladı.Ayrıca, 2026 başında 10 bin öğretmenin akademik eğitim sürecinin başlatılacağını da duyurdu.Bu açıklamalar, Türkiye’de uzun süredir tartışılan eğitim süresi ve öğretmen atama sisteminde kapsamlı bir değişikliğin habercisi olarak değerlendiriliyor.