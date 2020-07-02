Samanyolu Haber /Gündem / Eğitimci isim süreci değerlendirdi /02 Temmuz 2020 19:49

Eğitimci isim süreci değerlendirdi

Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olmasına dikkat çeken Prof. Osman Müftüoğlu, böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının çok zor olduğunu belirtti.

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Türkiye bir yandan normalleşme sürecinde adımlarını tek tek atarken bir yandan da koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yeni vaka, ölüm ve iyileşen sayılarını duyururken, açıklanan rakamlar pek de iç açıcı değil.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son iki hafta içinde beş ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici artış olmuştur. Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya, Diyarbakır'dır" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının bir türlü binin altına düşmemesi ile ilgili kaygılarını dile getiren Hürriyet Başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu, yazısında koronavirüs günlük vaka sayısının böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının zor olduğunu iddia etti. "Bu rakamlardan korkalım" başlıklı yazısında Müftüoğlu, şunları söyledi:

Başlangıçta günlük rakamlar 500’ü geçmeden okulları hızla kapattık. Doğrusu buydu, doğru olanı yaptık. Peki aynı okulları eğer günlük vaka sayıları binin üzerinde kalmaya devam ederse yeniden açabilecek miyiz? Bence zor! Okullara girişte ateş ölçmek, ders saatlerini kaydırmak gibi tedbirler ile okulları açmak büyük bir cesaretin ifadesi, ciddi bir riski üstlenmek olur.
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