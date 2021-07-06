Eğitimci Orhan İnandı’ya işkence fotoğrafa da yansıdı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da 31 Mayıs’ta kaçırılan Kırgız vatandaşı Orhan İnandı’nın MİT tarafından Türkiye’ye getirildiğini söyledi. Erdoğan’ın açıklaması sonrasında İnandı’nın kısa bir video ve fotoğrafları da paylaşıldı.

İŞKENCE GÖRMÜŞ BU EL… Fotoğraflarda aşırı sıcakların olmasına karşın İnandı’ya ceket giydirilmesi dikkat çekti. Sol eli ile sağ elini tutan İnandı’nın sağ elindeki şişlik ise dikkat çekiyor. Gazeteci Adem Yavuz Arslan bu konuda yaptığı paylaşımda “İşkence görmüş bu elin sahibi 30 küsür yıldır Kırgızistan’da ve tek yaptığı öğretmenlik. Çok şey söyleyen bir fotoğraf…” dedi.













Gazeteci Emre Uslu Uslu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Hakan Fidan’ın işkenceciler bir ayda adama yapılmadık işkence bırakmamış. Eski resimleriyle kıyaslandığında oldukça zayıflamış, ellerinden biri morarmış, tırnakları uzamış bir öğretmen var karşımızda. PKK’nın kaçırdığı MİT’çileri kurtaramayan MİT’in gariban öğretmene yetiyor gücü”





İŞKENCE İÇİN TÜRKİYE’DEN KİMYASAL İĞNE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Kırgızistan’da MİT tarafından kaçırıldıktan sonra uzun süre Bişkek’teki Türk elçiliğinde tutulan eğitimci Orhan İnandı’nın konuşturulması için Türkiye’den kimyasal ilaç getirildiği ortaya çıkmıştı. Gazeteci Cevheri Güven’in iddiasına göre İnandı’nın işkenceyle konuşturulması için Türkiye’den Kırgızistan’a kimyasal bir iğne gönderildi. Güven şunları kaydetmişti: “Türkiye’den Kırgızistan’a bir tane kimyasal iğne gönderiliyor. İğneyi vurulunca her şeyi anlatması için. Madem getiremiyoruz konuşturup bilgilerini alalım diye… Büyük rezalet.”