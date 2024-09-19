Eğitimde 'hayalet sınıf' skandalı: Öğrenci yok, diploma var

Yüzlerce okulun hayalet sınıf uygulamasıyla, birçok öğrenciye diploma verdiği ortaya çıktı.





HAYALET SINIF NE DEMEK?



Bazı lise son sınıf öğrencileri, üniversite sınavına daha rahat hazırlanmak amacıyla açık liseye geçiş de zorlaştığı için özel okullara geçiş yapıp para karşılığı açıkta okuyor. Bazı özel okullarda “hayalet sınıflar” kurulduğu, bu sınıflara kaydolan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları hâlde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildiği belirtiliyor.

Yani öğrenciler, para karşılığında “hayalet“ sınıflarda, “hayalet diploma” sahibi oluyor.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen öğretim yılında “hayalet sınıf” açtığı belirtilen yaklaşık 500 okula ceza yazdıklarını söyledi. Tekin, “Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. En meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz” dedi.





