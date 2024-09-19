Samanyolu Haber /Gündem / Eğitimde 'hayalet sınıf' skandalı: Öğrenci yok, diploma var /19 Eylül 2024 09:13

Eğitimde 'hayalet sınıf' skandalı: Öğrenci yok, diploma var

Okullar hayalet sınıf skandalıyla gündemde. 500 okulun 'hayalet sınıf' uygulamasıyla okula devam etmeyen öğrencilere diploma verdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Yüzlerce okulun hayalet sınıf uygulamasıyla, birçok öğrenciye diploma verdiği ortaya çıktı. 

HAYALET SINIF NE DEMEK?
Bazı lise son sınıf öğrencileri, üniversite sınavına daha rahat hazırlanmak amacıyla açık liseye geçiş de zorlaştığı için özel okullara geçiş yapıp para karşılığı açıkta okuyor. Bazı özel okullarda “hayalet sınıflar” kurulduğu, bu sınıflara kaydolan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları hâlde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildiği belirtiliyor.

Yani öğrenciler, para karşılığında “hayalet“ sınıflarda, “hayalet diploma” sahibi oluyor. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen öğretim yılında “hayalet sınıf” açtığı belirtilen yaklaşık 500 okula ceza yazdıklarını söyledi. Tekin, “Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. En meşhur okul da olsa hiç affetmeyeceğiz” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eğitimde 'hayalet sınıf' skandalı: Öğrenci yok, diploma var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:42