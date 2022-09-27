Eğitimdeki çöküşün resmi itirafı: Okullar yetersiz, sınıfta bırakmayın

Yazıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik liselerde 47 alan ile 105 dala ait yeni Çerçeve Öğretim Programları’nın devreye girdiği belirtildi. Yeni programların devreye girmesi ile birlikte önceki programların kademeli olarak yürürlükten kaldırıldığını bildiren yazıda, kaldırılan programlarda öğrenim gören ya da sınıfta tekrara kalan öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceğine yönelik tereddütlerin giderileceği kaydedildi.





YETERSİZLİK İTİRAFI





Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, öğrencilerin öğrenim gördükleri alan ve dallar ile yeni alan ve dallar arasındaki ders farklılıkları nedeniyle ortak derslerde diğer 11’inci sınıf öğrencileriyle fark derslerinde ise öğrenci sayısına bakılmaksızın mevcut alanlarında derslere devam edeceğini belirtti. Bu durumdaki öğrenci sayısının ise 22 bin olduğu bildirildi. Şener, devamsız ya da başarısız durumdaki öğrenciler için ise ayrı bir parantez açtı. Yazıda, “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde ders programı oluşturulmasında yaşanan sorunlar, okulların fiziki kapasitelerinin yetersizliği” gibi nedenlerle devamsız ya da başarısız öğrencilerin, “Bir defaya mahsus” üst sınıfa alınması talimatı verildi.





Öte yandan yazıda, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sonunda 12’nci sınıf seviyesindeki başarısız ya da devamsız öğrencilere de sınıf tekrarı yaptırılmaması, bu durumdaki öğrencilerin yalnızca sorumluluk sınavlarına alınması gerektiği ifade edildi.





ÖĞRENCİYE YER YOK





Eğitimin Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, skandal yazıyı BirGün’e yorumladı. Pandemi nedeniyle öğrencilerin ölçme değerlendirmeye alınmadan bir üst sınıfa geçirildiğini vurgulayan Özat, “Bakanlık şimdi de ‘Ben öğrencileri ölçemedim, bu okul şartlarında onlara sınıf da bulamadım’ itirafında bulunuyor” dedi. Özat, MEB’in kariyer sınavı ile öğretmenleri ölçme değerlendirmeye aldığının altını çizerek, “Öğretmenleri ölçmeye kalkan bakanlık, daha öğrencilerini ölçemiyor” diye konuştu.





SİSTEM ÇÖKTÜ





Mesleki ve teknik liseler dışındaki okul türlerinde de benzer bir durumun olup olmadığının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade eden Özat, “Öğrenciler, okula gitmeden, sınavlarda doğru düzgün net yapmadan üst sınıfa geçebiliyor. Türkiye’de ölçme ve değerlendirme sistemi artık ortadan kalkmıştır. Öğrencilerin okula devamı azalmıştır. Öğrencileri motive edecek ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.