Eğitime adanmış gönüllüler Eskimo diyarında

Seneler önce “Vahşi Masumlar” isimli bir film seyretmiştim. Eskimoları anlatıyordu. Yaşlıları, kendilerini işe yaramaz görünce, “Beni artık ölüme terk edin, ayılar yesin…Ayıların etini de sizler yersiniz.” meâlinde sözler söylüyor onu da alıp ormanın bir yerine bırakıyorlar. Ayılar gelip yiyordu. İşte şimdi oralara baba oğul iki yiğit, kendilerini eğitime adamış iki kahraman gidip hizmet ediyorlar. Ama Eskimolar artık Hristiyan olmuşlar. O eski âdetleri de pek yokmuş.





Bir zaman Nijerya’nın Milli Eğitim Bakanı, Hizmet’in öğretmenlerini ziyarete gelmiş. Her birisine soruyor. “Daha önceleri nerelerdeydiniz?” Onlarda üç-dört ülke ismi sayıyorlar. Bakan Bey “Maşaallah! Sizler mobil sahabelersiniz!..” diyor.









Aslında Eskimo Diyarındaki bu kardeşlerimizin haberini bizim yeğen Zemzem’den duymuştum. Zemzem dediysem o ayrı bir hikaye… Ona Zemzem ismini ben verdim 9-10 sene önce daha orta okul talebesi iken Amerika’da görüşmüştük Kanadaya iltica etmek istiyorlardı. Ona dedim ki; “İslamiyet fıtrata uygundur. Eğer doğru dürüst temsil edilse, lafla değil de hâl ile hâllenilse ruhlara hoş gelir. Sözleri hareketlerine uymayanlar, İslamiyetin yüzüne yağlı karalar çalan radikal anlayışlar çok zarar veriyorlar. Hocaefendinin dediği gibi ‘Müslüman terörist olmaz; terörist de Müslüman olmaz.’ Kur’an, ‘Masum bir cana kıyan, bütün insanları öldürmüş gibi günahkar olur’ diye buyurmuyor mu? Aslında İslami güzellikleri tam yaşayabilsek, çene çalmaya gerek kalmaz. Bir çay bardağı kadar zemzemi bir sûrahi içine boşaltsak, Japonların araştırmasına göre o sûrahi içindeki suyu zemzem yavaş yavaş kendine benzetiyormuş. Eğer biz de sırf Allah rızası için zemzem gibi tertemiz olabilsek, hiç dûnyevî ve maddi beklentimiz olmasa gönüller güzelliğe meftun olduğundan dolayı dünya gül-gülistan olur. Ey Halit kardeşim sen de Zemzem olmak için çalış” demiştim. O da Allah râzı olsun bu hususta gayret gösteriyor…





Baba Erkan Çarpan kendi ifadeleriyle hatıralarını şöyle ifade ediyor:





1970 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Nazilli’de tamamladım. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümüne başladım. Normal mezuniyet yılım 1992 olmasına rağmen bir dersim kaldığı için mezun olamadım. 1993 yılında üniversite eğitimimi tamamladım.



Türkiye’de Öğretmenlik Deneyimi





Üniversiteden mezun olmadan önce bir yıl Kayseri Kılıçarslan Lisesi’nde belletmenlik yaptım. 1993 yılında mezun olduktan sonra yurt dışı öğretmenlik görevine başladım.



Rusya / Tataristan Yılları (1993–2008)





1993 yılında Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Yarçalı şehrine matematik öğretmeni olarak gittim. 1993–1998 yılları arasında tam kadrolu matematik öğretmeni olarak görev yaptım.





1998–1999 yılları arasında Alabağ Pedagoji Üniversitesi’nde bir yıl Türkçe öğretmenliği yaptım. 1999–2008 yılları arasında Kazan’da matematik öğretmeni olarak görev yaptım. 2004’ten itibaren okullarımıza polis baskınları yapılmaya başlandı; evlerimizde ve okullarımızda İslami yayınlar aranıyordu. Bu baskılara rağmen öğrencilerimiz ve velilerimizle çok iyi diyaloglar kurduk, Türkiye’ye geziler düzenledik. Tatar halkı bizleri çok seviyor ve gönderilmememiz için uğraşıyordu. Ancak 2008 yılında Türkiye’ye izne geldikten sonra Rusya’ya geri dönemedik.





Bangladeş Yılları (2009–2017)





2008 Ekim ayında meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde yeni görev yerlerimiz açıklandı ve bana Bangladeş çıktı. 3 Şubat 2009’da Bangladeş’e matematik öğretmeni olarak gittim. Bangladeş’te sıcak, nemli ve yoğun nüfuslu bir ortamda görev yaptım. Tüm olumsuzluklara rağmen Rabbim oradaki insanları bize, bizi de onlara sevdirdi.





Öğrencilerimiz ve velilerimizle çok güzel dostluklar kurduk. 2016’da okulumuz “terörist okulu” olarak ilan edildi ve biz öğretmenler hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı. Bangladeş hükümeti okulumuza ve bizlere sahip çıktı fakat sonunda ülkeyi terk etmemiz için baskılar arttı. Aralık 2017’de Bangladeş’ten ayrılmak zorunda kaldım. Hanımım ve üç çocuğum pasaport ve vize sorunları nedeniyle orada kaldı.





Kanada’ya Göç ve Yeni Başlangıç (2017–2019)





Aralık 2017’de Kanada’ya geldim ve mültecilik başvurusunda bulundum. Yaklaşık 3,5 ay Quebec’te kaldıktan sonra Ontario’ya, Toronto’ya ve ardından Kitchener şehrine yerleştim.





2018 Eylül ayında mültecilik mahkemesini geçerek Protected Person statüsü aldım ve hemen Permanent Residence başvurusunda bulundum. Pasaport ve vize sorunları nedeniyle illegal duruma düşmek üzere olan ailemi de Kanada’ya getirmek için başvurular yaptım.





Nisan 2019’da eşim ve üç çocuğum Kanada’ya geldiler.





Kanada’da Eğitim ve Sertifika Süreci (2018–2022) Kanada’ya geldikten sonra yüzlerce matematik öğretmenliği pozisyonuna başvurmama rağmen cevap alamadım. Ontario College of Teachers (OCT) sertifikası olmadan öğretmenlik yapılamadığını öğrendim. Bu sırada Kitchener’da yetişkinler için lise diploması programına kaydoldum; İngilizce ve 11–12. sınıf matematik dersleri aldım. 5–6 ayda lise diplomasını tamamladım.





Ekim 2018’de öğretmenlik sertifikası için başvuru yaptım. Bir yandan da mesleğime yakın alanlarda (örneğin muhasebe) araştırmalar yaptım.





2019 Ocak ayında Conestoga College’da Accounting Audit Information Technology Degree programına başladım. Covid döneminde online, sonlara doğru yüz yüze devam ettim.





2022 yılında hem Ontario College of Teachers sertifikamı aldım hem de 4 yıllık mali müşavirlik programını bitirdim. Kanada’da İş Deneyimi ve Öğretmenliğe Dönüş (2022–2024) 2022’den sonra tekrar iş başvurularına başladım. Kitchener-Waterloo bölgesindeki okulların bağlı olduğu Millî Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi, mülakata girdim ve yardımcı öğretmen olarak listelerine kaydoldum. Bu görevde öğretmenlerin yerine sınıfa girerek öğrencilere nezaret ettim; bu görev beni tatmin etmedi.





Daha sonra Long Term Occasional (LTO) pozisyonlarına başvurdum; ancak Kanada tecrübem olmadığı için mülakatları geçemedim. Bu süreçte Kanada Vergi Dairesi’ne (auditor/mali müşavir) de başvurularım vardı. 2023’ün yaz aylarında Kitchener’daki Kanada Vergi Dairesi ofisinden arandım ve işe alındım. Vergi sistemini ve kontrollerini öğrendim, yaklaşık 5 ay çalıştım.





Ocak 2024’ün sonuna doğru tekrar öğretmenlik mülakatlarına girdim. 30 Ocak’ta Kitchener’daki bir devlet okulundan arandım. Water Ecology Institute isimli okulda mülteci öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir ortamda 5 aylık matematik öğretmenliği ve 12. sınıf Business Leadership dersi pozisyonu teklif edildi. Ailem ve arkadaşlarımla istişare ederek Kanada Vergi Dairesi’ndeki görevimden istifa edip bu öğretmenlik görevine başladım. Şubat 2024’te göreve başladım ve Haziran 2024’te tamamladım. Başta iki şube demişlerdi; sonradan bir şube daha eklediler. 9. sınıf, 10. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerim oldu.





Bu 5 aylık süreçte öğrencilerle matematik dersleri ve Business Leadership dersleri yaptım. 12. sınıf öğrencilerimle kermes düzenledik, piknikler ve aktiviteler yaptık, doğum günlerini kutladık. Öğrenciler beni çok sevdi, ben de öğrencileri çok sevdim. Bu 5 aylık öğretmenlik tecrübesi bende unutulmaz güzel hatıralar bıraktı ve artık yönümü tamamen öğretmenliğe çevirmeme vesile oldu.

Ontario ve Diğer Bölgelerde Öğretmenlik Deneyimi (2024–2025)





Water Ecology Institute’daki öğretmenlik görevimi tamamladıktan sonra, Eylül 2024 dönemi için tekrar başvurulara başladım. Bu sefer yalnız Kitchener-Waterloo bölgesi değil, Ontario’daki diğer Millî Eğitim Birlikleri’ne bağlı okullarda da LTO pozisyonlarına başvurdum.





British Columbia’daki bir okuldan da kabul aldım; ancak farklı bir eyalet olduğu için öğretmenlik sertifikasına yeniden başvurmam gerekiyordu. Ontario’daki Cornwall’daki Cornwall Ecology Institute okulundan teklif gelince orayı kabul ettim; sertifikam Ontario’da geçerliydi. Orada 2–2,5 aylık bir öğretmenlik tecrübem oldu. Özellikle Indigenous (Kızılderili) öğrencilerin bulunduğu bir okuldu ve 9., 10. ve 11. sınıf matematik derslerine girdim. Ev sahibim aynı zamanda okulda öğretmendi; bu sayede güzel diyaloglar kurduk. Orada Türk bir arkadaşla da tanıştım, güzel dostluklarımız oldu. Görevim Ocak 2025 sonunda tamamlandı. Bu dönemde Pergel’in diğer ayağını daha da genişlettim. Bütün Kanada genelinde nerede boş öğretmenlik pozisyonu varsa oralara başvuru yapmaya başladım: Nunavut, Northwest Territories, British Columbia, Alberta, Manitoba gibi eyaletlerdeki okullara da başvurdum.





Nisan 2025’te Kitchener’daki Forest College Institute’tan teklif aldım. Mülakatına girdim ve 11. sınıflara matematik dersine iki ay boyunca girdim. Oradaki öğrencilerle de çok iyi diyaloglarımız oldu; onlara isimleri yazılı kalemler hediye ettim. Bu pozisyon da Haziran 2025’te bitti.





Bu süreçte birkaç yerden mülakata girdim fakat yine geçemedim. Ancak Nunavut’taki bir okula da başvuru yapmıştım. Oradan bir okulun müdürü bana mail atarak sizinle mülakat yapmak istediklerini bildirdi. Başta İngilizce öğretmenliği için mülakat yaptıklarını sanmış olsam da kısa sürede bir yanlışlık olduğu ortaya çıktı ve benden referanslarım istendi. Referanslarımı gönderdim. Bir süre sonra müdüre hanım beni arayarak sözlü olarak full-time bir iş teklifinde bulundu. Yıllardır yaptığım yüzlerce başvurudan sonra ilk kez full-time, uzun süreli, sözleşme üstü bir pozisyon teklif ediliyordu. Bu nedenle kabul ettim.





Not: Toronto’dan Eskimo diyarına gidiş hikayesine daha sonra devam edeceğiz