Eğitime erişemeyen öğrenci sayısı 6 milyon, dağıtılan tablet 60 bin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun koronavirüs salgını sırasında uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin sorunlarına ilişkin verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıt geldi.





Tanrıkulu, tablet, bilgisayar, internet ve televizyonu olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan kaç öğrenci olduğu, uzaktan eğitim sürecinde ve Fatih Projesi kapsamında kaç adet tablet ve bilgisayar dağıtıldığını sordu.





Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde il milli eğitim müdürlüklerinin şimdiye kadar 60 bin tableti dağıttığını, 8 Ekim’de duyurusunu yaptığı 500 bin tablet dağıtımının ise devam ettiğini belirtti.





Selçuk, 10 yıl önce başlatılan FATİH Projesi kapsamında da bugüne kadar 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldığını söyledi.





Her öğrenciyi uzaktan eğitime dahil etmek istediklerini belirten Selçuk, bütün illerde okullarda bilgisayar laboratuvarları ve EBA Destek Noktası kurulduğunu belirtti.





Selçuk, kırsal kesimde yaşayan bilgisayar, internet erişimi olmayan ve ulaşım sorunu bulunan öğrenciler için ise Mobil EBA Destek Noktaları oluşturulduğunu söyledi: “İmkanı olmayan öğrenciler gerekli hijyen, maske ve mesafe kurallarına göre oluşturulan ikamet yerine en yakın EBA Destek Noktalarından faydalanmaktadır.”





Eğitim Sen: Canlı derslere katılım yüzde 15





MEB, 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasındaki uzaktan eğitim sürecinde, 6 milyon 322 bin 878 öğrencinin EBA'ya giriş yapamadı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 13 Eylül'de açıkladığı "Uzaktan Eğitim Çalıştayı" raporuna göre de EBA üzerinden yapılan canlı derslere katılım yüze 15-20 düzeyinde kaldı.





Raporda sosyo ekonomik durumun uzaktan eğitimde belirleyici olduğu vurgulanmuş ve şöyle denilmişti: "Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli alt sınıflar, yoksul aile çocukları, tarım işçisi çocuklar, anadili farklı olan çocuklar ve dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime ulaşamamış, sistemin dışında bırakılmışlardır.





"Kısıtlı imkânlarla uzaktan eğitime erişim sağlayabilen, ailenin ortak cep telefonunu kullanan çocuklar da bu süreçte internet erişimi, uygun zaman ve mekân olmayışı gibi nedenlerle eğitim haklarından mahrum edilmiştir.





EBA üzerinden yürütülen canlı derslere katılım, birçok okulda yüzde 15-20 dolaylarında kalmıştır. Öğrencilerin dersleri izlemek için gerekli teknolojik donanım ve internetten yoksun olmaları eşitsizliklere yol açmış, anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale gelmiştir."