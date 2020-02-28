Samanyolu Haber /Gündem / EGM'den İdlib açıklaması /28 Şubat 2020 19:44

EGM'den İdlib açıklaması

Suriye’nin İdlib kentinde dün gece yaşanan hava saldırısı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesiyle yeni bir gerilim yaşanıyor.

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Saldırının yaşandığı gece çok sayıda kullanıcı Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı. Çok sayıda kullanıcı da WhatsApp uygulamasını kullanamadı.

Sosyal medyaya getirilen erişim engellerinin ardından şimdi de sosyal medyada İdlib’le ilgili paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada İdlib’deki saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı” belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü de İdlib’deki saldırının ardından “sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili” inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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