Egzersizden yarım saat önce sert bir kahve içmek, yağ yakımını artırıyor

Granada Üniversitesi Fizyoloji Bölümü’nde çalışan bilim insanları, aerobik egzersizden yarım saat önce sindirilen kafeinin (yaklaşık 3 mg/kg, sert kahveye eşdeğer) yağ yakım oranını önemli miktarda artırdığını göstermiş. Araştırmacılar ayrıca egzersiz öğleden sonra yapılırsa, bu etkilerin sabaha kıyasla daha belirgin olduğunu da bulmuş.





Journal of International Society of Sports Nutrition bülteninde yayımlanan çalışmalarında araştırmacılar, (spor performansını geliştirmek için dünyada en yaygın tüketilen enerji verici maddelerden olan) kafeinin egzersiz sırasındaki oksitlenmeyi veya yağ “yakımını” gerçekten artırıp artırmadığını belirlemeyi hedeflemişler. Kafeinin takviye halinde tüketimi çok yaygın olsa da, fayda sağladığı iddialarına yönelik bilimsel kanıtlar sınırlı.





Çalışmanın baş yazarı Francisco Jose Amaro-Gahete şöyle açıklıyor: “Yağ yakımının artırılması için sabahleyin boş bir mideyle egzersiz yapmak yaygın biçimde öneriliyor. Fakat bu önerinin bilimsel bir temeli olmayabilir çünkü bu artışın sabah egzersiz yapmaya mı, yoksa uzun bir süre besin almamaya mı bağlı olduğu bilinmiyor”





“Çalışmamızın sonuçları, aerobik egzersiz yapmadan 30 dakika önce yapılan akut kafein sindiriminin, günün hangi zamanında olursa olsun azami yağ oksitlenmesini artırdığını gösterdi.” Gündüz vakti yapılan egzersiz sırasındaki yağ oksitlenmesinde değişim olduğunu doğrulayan araştırmacılar, eşdeğer saat açlıkta öğleden sonra elde edilen değerlerin, sabaha kıyasla daha yüksek çıktığını görmüş.





Sonuçlar ayrıca kafeinin sabah egzersizindeki yağ oksitlenmesini, öğleden sonra kafein alımı olmadan gerçekleşen oksitlenmeye benzer şekilde artırdığını gösteriyor.





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