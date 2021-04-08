Samanyolu Haber /Gündem / Egzersizden yarım saat önce sert bir kahve içmek, yağ yakımını artırıyor /08 Nisan 2021 14:30

Egzersizden yarım saat önce sert bir kahve içmek, yağ yakımını artırıyor

Bilim insanları, egzersizden yarım saat önce sindirilen kafeini yağ yakım oranını önemli miktarda artırdığını buldular

SHABER3.COM

Granada Üniversitesi Fizyoloji Bölümü’nde çalışan bilim insanları, aerobik egzersizden yarım saat önce sindirilen kafeinin (yaklaşık 3 mg/kg, sert kahveye eşdeğer) yağ yakım oranını önemli miktarda artırdığını göstermiş. Araştırmacılar ayrıca egzersiz öğleden sonra yapılırsa, bu etkilerin sabaha kıyasla daha belirgin olduğunu da bulmuş.

Journal of International Society of Sports Nutrition bülteninde yayımlanan çalışmalarında araştırmacılar, (spor performansını geliştirmek için dünyada en yaygın tüketilen enerji verici maddelerden olan) kafeinin egzersiz sırasındaki oksitlenmeyi veya yağ “yakımını” gerçekten artırıp artırmadığını belirlemeyi hedeflemişler. Kafeinin takviye halinde tüketimi çok yaygın olsa da, fayda sağladığı iddialarına yönelik bilimsel kanıtlar sınırlı.

Çalışmanın baş yazarı Francisco Jose Amaro-Gahete şöyle açıklıyor: “Yağ yakımının artırılması için sabahleyin boş bir mideyle egzersiz yapmak yaygın biçimde öneriliyor. Fakat bu önerinin bilimsel bir temeli olmayabilir çünkü bu artışın sabah egzersiz yapmaya mı, yoksa uzun bir süre besin almamaya mı bağlı olduğu bilinmiyor”

“Çalışmamızın sonuçları, aerobik egzersiz yapmadan 30 dakika önce yapılan akut kafein sindiriminin, günün hangi zamanında olursa olsun azami yağ oksitlenmesini artırdığını gösterdi.” Gündüz vakti yapılan egzersiz sırasındaki yağ oksitlenmesinde değişim olduğunu doğrulayan araştırmacılar, eşdeğer saat açlıkta öğleden sonra elde edilen değerlerin, sabaha kıyasla daha yüksek çıktığını görmüş.

Sonuçlar ayrıca kafeinin sabah egzersizindeki yağ oksitlenmesini, öğleden sonra kafein alımı olmadan gerçekleşen oksitlenmeye benzer şekilde artırdığını gösteriyor.

popsci.com.tr 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Egzersizden yarım saat önce sert bir kahve içmek, yağ... Sonraki Haber >>

Markette dehşet anları!

Markette dehşet anları!

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Batmakta olan gemiye nefes kesen operasyon

Uygurları PKK'ya benzetti

Uygurları PKK'ya benzetti

"Seni gidi algıcı seni"

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

'Koltuk Skandalı' Avrupa'nın gündeminde

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:43