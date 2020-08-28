"Ehl-i Beyt'e Muhabbet" bu akşam canlı yayında

Hizmetten.com sitesinin Youtube kanalında yayınlanacak program bu akşam (28 Ağustos Cuma) Avrupa saatiyle 21.30'da canlı olarak Youtube'dan seyredilebilir.
*Peygamber soyunu yok etme gayretiyle ve iktidar hırsıyla gözü dönmüş Emevi siyasetçilerinin yaptıkları zulümler..
*Bugün ülkesine, dinine ve topyekun insanlığa hizmetten başka bir gayesi olmayan en masum insanlara, onları aratmayan entrikacı, zorba, gözü dönmüş siyasetçilerin yaptıkları zulümler..
*Ehl-i Beyt’in günümüzdeki temsilcileri..
*Bediuzzaman Hazretleri ve Pırlanta Eserlerdeki konuya yaklaşımlar..
*Evrensel diyalog açısından ehl-i beyt ve aleviliğe bakış…