Samanyolu Haber /Kültür / "Ehl-i Beyt'e Muhabbet" bu akşam canlı yayında /28 Ağustos 2020 13:00

"Ehl-i Beyt'e Muhabbet" bu akşam canlı yayında

İlahiyatçı Yazar Hüseyin Yağmur`un moderatörlüğünde, ilahiyatçı Kadir Sancı ve Tarihçi Taceddin Kayaoğlu "Ehl'i Beyt'e yapılan zulümleri ve günümüzle benzerliklerini" anlatacak.

SHABER3.COM

Hizmetten.com sitesinin Youtube kanalında yayınlanacak program bu akşam (28 Ağustos Cuma) Avrupa saatiyle 21.30'da canlı olarak Youtube'dan seyredilebilir.

*Peygamber soyunu yok etme gayretiyle ve iktidar hırsıyla gözü dönmüş Emevi siyasetçilerinin yaptıkları zulümler..
*Bugün ülkesine, dinine ve topyekun insanlığa hizmetten başka bir gayesi olmayan en masum insanlara, onları aratmayan entrikacı, zorba, gözü dönmüş siyasetçilerin yaptıkları zulümler..
*Ehl-i Beyt’in günümüzdeki temsilcileri..
*Bediuzzaman Hazretleri ve Pırlanta Eserlerdeki konuya yaklaşımlar..
*Evrensel diyalog açısından ehl-i beyt  ve aleviliğe bakış…


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