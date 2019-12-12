Samanyolu Haber /Dünya / Ehliyet sınavına girecek olan annesinin kılığına girdi /12 Aralık 2019 22:06

Ehliyet sınavına girecek olan annesinin kılığına girdi

Brezilya'da bir kişi ehliyet sınavına girecek olan 60 yaşındaki annesinin kılığına girdi.

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Brezilya’da 43 yaşında bir kişi, 3 kez ehliyet sınavını geçemeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girdi. Kılık kıyafet değiştiren oğul, neredeyse müfettişi kandırıyordu.

Daily Mail'in haberine göre, Brezilya'da 60 yaşındaki Maria adındaki bir kadın, 3 kez girdiği ehliyet sınavını geçemeyince 43 yaşındaki oğlu Heitor Schiave annesine yardım etmek için farklı bir yola başvurdu.

Porto Velho kentinde yaşayan ve araba tamircisi olan Schiave, annesinin yerine 4. kez sınava girmek için kadın kıyafeti giydi. Yüzüne makyaj yapan, tırnaklarına oje süren Schiave, çiçekli bluz ve uzun bir etek giyip saçlarını da buna uygun hale getirdi.

Her ayrıntıyı planlayıp düşünen Schiave neredeyse başarılı oluyordu ama bir kadınınkinden aşırı derecede farklı olan elleri ve sesinden şüphelenen müfettiş, kimliğini tekrar kontrol etmeye karar verdi.


ehliyet sınavı
Ancak bazılar da 3 defa ehliyet sınavını geçemeyen bir sürücünün yollara çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu eleştirileri yöneltti.
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