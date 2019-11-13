"Ekim ayında 217 bin KYK borçlusuna e-haciz yapıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, geçtiğimiz Ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıkladı. KYK borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildi.





“1.5 milyondan fazla kişinin hesabına e-haciz kondu”





Genç işsizlik hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “2018 yılı itibariyle 403 bin 12 öğrenci burs, 1 milyon 259 bin193 öğrenci öğrenim kredisi almaktadır. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. Öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında KYK'ya borç taksitlerini ödeyemeyen tam 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi.





“AKP kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor”





Sözcü'nün haberine göre Kredi ve burs ödemelerinin yetersiz olduğunu ifade eden Emre, “AKP öğrencilere kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Kredi ve burs ödemeleri bu yıl yüzde 10 artırılarak lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1. 650 TL oldu. Buna karşılık enflasyon oranı yüzde 8,5 olarak açıklanmışken, iktidar yurt ücretlerine yüzde 19, yemek ücretlerine ise ortalama yüzde 20 zam yaptı” diye konuştu.





“Bu insanlar tatil kredisi mi kullandılar?”





Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kurulan KYK'nın, borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin kabusu olduğunu belirten CHP Genel başkan Yardımcısı Emre sözlerini şöyle tamamladı: ''KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamak zorunda. Ödenmeyen borçlara da aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Dolayısıyla geciken borç, alınan kredinin 2 ya da 3 katına çıkıyor. Sorunun toplumsal ve psikolojik maliyetleri de çok büyük olacaktır''.