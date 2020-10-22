Samanyolu Haber /Gündem / Ekim bitiyor ama hiçbiri gelmedi! /22 Ekim 2020 14:03

Ekim bitiyor ama hiçbiri gelmedi!

Yasalaşan sosyal medya düzenlemesiyle bütün büyük sosyal medya mecralarının Türkiye'de temsilcilik açması gerekiyor, ancak bu kararı uygulayan henüz bir şirket yok

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Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi ve insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak sosyal medya düzenlemesine şu ana kadar uyan hiçbir mecranın olmadığının altını çizdi.

Altıparmak, kişisel Twitter hesabından "Ekim ayı doluyor ve hiçbir büyük sosyal medya şirketi Türkiye'ye temsilci atamadı. Bu durumda yaklaşık 6 ay sonra Twitter, Facebook, Instagram kullan(a)mıyor olacağız. 10 yıl önceki hayatlarımıza döneceğiz. İyi yönleri de var şüphesiz ama doğru haber alma şansı hiç olmayacak." diye yazdı.

NE OLACAK?

Düzenlemeye göre, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları yasadaki sosyal ağ sağlayıcı tanımına dahil. Birinci aşamada Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası kesilecek. 30 günlük bekleme süresi içinde temsilci atanmazsa 30 milyon lira para cezası verilecek. Sonraki aşamada, sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'den reklam alması üç aylığına yasaklanacak. Mevcut sözleşmeler devam edecek, sağlayıcı yeni bir reklam sözleşmesi yapamayacak. Sağlayıcının hâlâ temsilci tayin etmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri Kurum Başkanlığı (BTK), Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak. Mahkeme ilk aşamada yüzde 50 bant daralma cezası verebilecek. Hakim kararlarının, otuz günlük süre içinde talebin karşılanmaması durumunda yüzde 90 bant daraltma cezası gelebilecek.
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